Scontri in Nizza-Colonia, gravissimo un tifoso francese del Psg che era con i tedeschi VIDEO

Un tifoso francese, supporter del Psg, è ricoverato in gravi condizioni dopo essere caduto ieri dalle tribune dell’Allianz Arena durante i violenti scontri prima della partita di Conference League fra il Nizza e Colonia.

Scontri in Nizza-Colonia, guerriglia tra gli ultras

Unanime è stata oggi la condanna in Francia per la guerriglia che ha costretto l’arbitro a fischiare l’inizio del match con un’ora di ritardo ed ha provocato il ferimento di 32 persone. “Ne abbiamo davvero abbastanza di vedere il nostro sport infangato in questo modo” ha commentato la ministra dello Sport, Amélie Oudéa-Castéra.

Quanto al ferito grave dopo la caduta di 5 metri, “si tratta di un francese, un tifoso parigino che era con i tedeschi” ha precisato Benoit Hubert, il capo di gabinetto del prefetto locale. La presenza del tifoso del PSG, che fa parte degli ultrà della curva più turbolenta, la “Auteuil”, stazionava sulle gradinate nei pressi dello striscione del proprio gruppo (“Supras Auteuil”), dispiegato accanto a quelli del Colonia.

Gravissimo un tifoso del Psg che era con i tedeschi

Nei video si vede chiaramente un uomo con il passamontagna con i colori del Psg che cade nel vuoto. Il gruppo ultrà parigino Supras Auteuil 91 è stato ufficialmente sciolto per decreto nel 2010 dopo la morte di un tifoso parigino della curva opposta, la “Boulogne”, picchiato a sangue dagli ultrà rivali prima di Psg-Marsiglia al Parco dei Principi. Intervistato dalla radio France Info, un ex esponente della curva Auteuil ha spiegato che “i Supras Auteil sono amici con la Wilde Horde del Colonia dal 2003”. In una nota, il Psg ha tenuto oggi a prendere le distanze dagli atti di certi suoi tifosi ed ha condannato “con la massima fermezza le violenze in occasione di Nizza-Colonia”.