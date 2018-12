ROMA – Un battaglia in piena regola a pochi passi da San Siro. Secondo i pm di Milano che hanno chiesto la convalida dell’arresto (per rissa e altri reati) per i tre tifosi interisti fermati in seguito agli scontri avvenuti prima di Inter-Napoli, quanto accaduto in via Novara è stato un “combattimento”. Nel corso degli incidenti ha perso la vita Daniele Belardinelli, 39 anni, travolto da un suv non ancora identificato.

Uno dei tre arrestati, rispondendo alle domande del Gip, avrebbe fatto il nome di uno degli ispiratori dell’attacco. Una scelta processuale che ha costretto il suo avvocato a rinunciare al mandato in quanto l’ultras indicato era già un suo assistito. Si tratterebbe di uno del leader della Curva dell’Inter. Due dei tre fermati hanno inoltre ammesso di essere stati presenti agli scontri ma di non aver partecipato attivamente. Da alcune indagini difensive sarebbero anche emersi dubbi sulla ricostruzione dell’incidente. La vettura, indicata come un Suv, stando a indagini difensive, sarebbe stata diretta verso lo stadio, non in uscita da Milano come da una prima ricostruzione, e avrebbe invaso la corsia opposta. Così come rimane da capire se il conducente della vettura avesse a che fare con gli scontri o passasse per caso.