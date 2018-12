MILANO – Quattro tifosi sono stati accoltellati e uno è stato investito nei pressi dello stadio Meazza, questo è il bilancio provvisorio degli scontri tra i tifosi dell’Inter e quelli del Napoli prima e dopo la partita di serie A. Come riferisce Sky Sport nel post partita, il tifoso più grave è quello dell’Inter che è stato investito. Ha 35 anni ed è in codice rosso.

Poi c’è un uomo di 43 anni, ricoverato in codice giallo all’ospedale Sacco di Milano. Gli scontri tra le due tifoserie hanno coinvolto circa 60 persone e sono avvenuti prima e dopo la partita tra Inter e Napoli.

I tifosi accoltellati non sono gravi

Tre delle quattro persone accoltellate, dopo i primi soccorsi dei sanitari del 118, sono tornate allo stadio per assistere alla partita Inter-Napoli. Anche l’uomo accoltellato e trasferito al Sacco in codice giallo non è in condizioni preoccupanti.

La reazione social agli scontri prima di Inter-Napoli

Ricapitolando…

✔️ Scontri a San Siro tra 60 tifosi

✔️Un tifoso dell’Inter investito e in gravi condizioni

✔️Quattro tifosi del Napoli accoltellati

✔️Novanta minuti di ululati razzisti

E continuiamo a chiamarlo calcio…#InterNapoli — Gianluca Abate (@G1Abate) 26 dicembre 2018

Il boxing day de noantri si conclude con cori razzisti, scontri e accoltellamenti. — Mauro De Marco (@MauroDeMarco) 26 dicembre 2018

Quella che doveva essere una serata di calcio è diventata una serata di nervosismo e terrore. Tra accoltellamenti e scontri termina Inter-Napoli …. SENZA PAROLE! ⚽️ #InterNapoli — Filiberto Massaro (@RealFilibertoFM) 26 dicembre 2018