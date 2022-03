Il wrestler Scott Hall, meglio conosciuto come Razor Ramon, è morto all’età di 63 anni. Il wrestler è morto lunedì al Wellstar Kennestone Hospitale di Marietta, in Georgia, dove il 63enne era ricoverato da inizio mese a causa della frattura dell’anca.

Negli ultimi giorni purtroppo le sue condizioni sono peggiorate e domenica è stato colpito da ben tre infarti consecutivi e alla fine la famiglia ha deciso di dare il via libera per staccare le macchine che ancora lo tenevano in vita.

Chi era Scott Hall

Scott Hall è stato uno dei più amati wrestler degli anni ’90. Il personaggio di Scott Hall, Razor Ramon, era il personaggio dell’esule cubano cattivo. Capelli pieni di gel, stuzzicadenti in bocca e fisico da montagna (Scott era alto 2.01) Razor Ramon per anni è stato uno dei più popolari sul ring.

Il ricordo di Kevin Nash

Kevin Nash, compagno di mille battaglia di Scott, poco prima della sua morte aveva scritto questo toccante post sui social: “Scott è attaccato alle macchine che lo tengono in vita. Una volta che la sua famiglia sarà sul posto, le spegneranno. Perderò la persona su questo pianeta con cui ho passato più tempo della mia vita di chiunque altro. Ho il cuore spezzato e sono molto triste. Amo Scott con tutto il mio cuore, e devo prepararmi alla mia vita senza di lui. Ricordiamoci solo che c’è un ragazzo grandioso e non ne vedremo un altro come lui. Ci vediamo lungo la strada amico. Non avrei mai potuto amare un essere umano più di quanto io abbia fatto con te”.