Scozia: Billy Gilmour positivo al Covid, salta la Croazia. Si teme un nuovo focolaio agli Europei

Billy Gilmour è positivo al Covid: il centrocampista della Scozia salta la partita con la Croazia. E, se la sua nazionale dovesse andare avanti agli Europei, la sua esperienza potrebbe comunque essere già finita.

Il problema, semmai, è la paura per un nuovo possibile focolaio nella rassegna continentale. Come già successo in casa Svezia, dove tre giocatori sono risultati positivi prima della partita d’esordio con la Spagna. O come sta accadendo in Copa America, dove i positivi fioccano che è una bellezza.

Billy Gilmour della Scozia positivo al Covid

Brutto colpo per le speranze della Scozia agli Europei di calcio e nuovo allarme sanitario per la manifestazione: Billy Gilmour, 20 anni, centrocampista emergente della squadra, è risultato positivo al Covid-19.

Lo ha annunciato oggi la Federazione scozzese, precisando che come minimo il giocatore non potrà scendere in campo nella prossima sfida con la Croazia in calendario martedì 22 giugno all’Hampden Park di Glasgow e decisiva per le sorti del girone.

Quali partite ha giocato Gilmour finora agli Europei?

Gilmour, che è rimasto in panchina all’esordio contro la Repubblica Ceca ed ha giocato 76′ nel pareggio per 0-0 contro l’Inghilterra a Wembley, salterà dunque la partita di martedì contro la Croazia a Hampden Park valida per il terzo e ultimo turno del Gruppo D. La classifica al momento dice Repubblica Ceca e Inghilterra a quota 4, Croazia e Scozia ferme a 1.