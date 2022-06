Scozia. Tifoso Glascow Rangers tradito dalla tv che lo inquadra allo stadio. Un tifoso accanito dei Glascow Rangers si è visto annullare tutti i contratti dal datore di lavoro: carissima gli è costata la voglia di non perdersi nemmeno una partita allo stadio della sua squadra del cuore.

Scozia. Tifoso Glascow Rangers tradito dalla tv che lo inquadra allo stadio

Thomas Meikle, questo il nome dello sfortunato fan scozzese, è stato tradito dalla tv, sebbene lui fosse in tribuna. Le telecamere lo hanno inquadrato, un primo piano nitido e inequivocabile della sua presenza a Glascow per la finale di Coppa di Scozia giocata dai suoi contro gli Hearts.

Era il 21 maggio. Per nulla al mondo si sarebbe perso quella finale, qualche giorno prima era andato perfino a Siviglia per assistere alla sconfitta dei Rangers nella finale di Coppa Uefa. Col suo datore di lavoro aveva inventato una scusa abbastanza credibile: era bloccato a Siviglia, appunto, voli a prezzi umani non ce n’erano.

In realtà era già tornato a Glascow, ma gli impegni lavorativi non gli avrebbero permesso di assistere alla finale di Coppa nazionale. Non l’avesse mai fatto: sbugiardato in tv dal datore evidentemente anche lui un appassionato.

Il bello è che Thomas ha raccontato candidamente tutta la sua disavventura con un post su Twitter. “Non ci posso credere…”, ha scritto. Per la cronaca i Glascow Rangers hanno vinto quella finale.