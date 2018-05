ROMA – La Roma è scesa in campo a Trigoria per la rifinitura in vista della semifinale di ritorno di Champions League, domani all’Olimpico con il Liverpool.

I giallorossi hanno indossato una maglia con la scritta ‘Forza Sean‘, un messaggio rivolto a Cox, il tifoso irlandese dei Reds gravemente ferito durante gli scontri di una settimana fa ad Anfield.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

App di Ladyblitz, gratis, clicca qui

Al centro sportivo giallorosso è presente anche il ds Monchi e molti tifosi che si sono radunati per incoraggiare i giallorossi.