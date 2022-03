Sebastien Haller, vertice tra Inter e agenti calciatore. Chi è l’attaccante che piace ai nerazzurri

Il nome nuovo per l’attacco nerazzurro è Sebastien Haller. Secondo la Gazzetta dello Sport nei giorni scorsi ci sarebbe anche stato un incontro tra la società e gli agenti dell’attaccante. “Non è stato un vertice risolutivo, benintesi. Ma è stato avviato un discorso serio: il club di Zhang è interessato, l’evoluzione andrà seguita”, spiega la Gazzetta dello Sport.

Chi è Sebastien Haller

Nato in Francia ma con il cuore a metà con la Costa d’Avorio, Haller ha 27 anni. Il centravanti, molto dotato fisicamente (190 cm per 82 chili) per le sue caratteristiche è stato spesso paragonato a Olivier Giroud.

Cresciuto nell’Auxerre, in Francia, Haller è poi esploso in Olanda con la maglia dell’Utrecht con il quale realizzò 45 gol in 90 partite. Dopo un’esperienza in Germania, con l’Eintracht e una in Inghilterra con il West Ham ora Haller veste la maglia dell’Ajax. Con i lancieri la punta ha segnato la bellezza di 42 gol in 50 partite. Impressionante i numeri in Champions League: 11 gol in 7 match.

Sebastien Haller, trattativa e prezzo

Ma quanti soldi chiede l’Ajax? Beh, non pochi. Il club olandese lo acquistò un anno e mezzo fa per 22 milioni. Oggi ne vorrebbe almeno 35. Ma il prezzo non è l’unico ostacolo all’affare come spiega la Gazzetta. I dirigenti interisti, infatti, stanno valutando se il calciatore possa essere il giusto tassello o meno per la squadra di Simone Inzaghi.