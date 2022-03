Semifinali Coppa Italia, come funziona regola gol in trasferta in Milan-Inter e Fiorentina-Juventus (foto Ansa)

Oggi iniziano le semifinali di Coppa Italia, andiamo a vedere come funzionerà la regola dei gol in trasferta nel corso di questa edizione e nella prossima. Quest’anno resterà immutata mentre dalla prossima stagione cambierà e si adeguerà a quella delle coppe europee.

Coppa Italia in corso, la regola dei gol in trasferta

Facciamo chiarezza proprio partendo dall’edizione in corso di Coppa Italia con le semifinali Milan-Inter e Fiorentina-Juventus. In caso di parità tra andata e ritorno, i gol segnati in trasferta varrebbero il doppio. Facciamo un esempio utilizzando due nomi di fantasia per non indispettire alcuna tifoseria. Parliamo di una ipotetica sfida tra Roma e Milano. Se la gara d’andata, Roma-Milano, terminasse sullo zero a zero e quella di ritorno, Milano-Roma, terminasse sul punteggio di due a due, il risultato complessivo sarebbe 2-2 ma passerebbe Roma in virtù dei due gol segnati in trasferta.

Coppa Italia, la regola dei gol in trasferta dalla prossima stagione

Dalla prossima stagione, cambierà tutto. Anche la Coppa Italia si adeguerà al regolamento attualmente vigente nelle coppe europee. In caso di parità tra andata e ritorno, la gara proseguirebbe ai tempi supplementari. In altri termini, per passare il turno, una squadra deve segnare un gol in più dell’avversario (o prevalere ai calci di rigore in caso di parità dopo i supplementari).

Quindi, utilizzando il precedente esempio di fantasia, con il nuovo regolamento, in caso di Roma-Milano 0-0 e Milano-Roma 2-2, non passerebbe più Roma (come avverrebbe col vecchio regolamento) ma la partita proseguirebbe ai tempi supplementari.