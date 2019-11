SEREGNO – Momento no per il Seregno, club di Serie D. Dopo il no di Marco Borriello, è arrivato anche quello di Obinna, ex calciatore di Chievo e Inter. A comunicarlo è lo stesso Seregno attraverso il seguente post pubblicato sui social: “Il Seregno Calcio annuncia che il grandissimo campione Victor Obinna ha declinato la nostra proposta. È comprensibile che un giocatore di tale caratura voglia continuare a giocare nelle massime serie dei campionati. Forza Obinna! Ti auguriamo un grande prosieguo della tua carriera!”.

Borriello aveva smentito il suo approdo al Seregno con i seguenti post sui social: “Io al Seregno? Non c’è nulla di vero. Consiglio al presidente Erba di fumare di meno…

Caro Seregno calcio. Forse non siete aggiornato ma purtroppo ho smesso di giocare qualche anno fa e chi fa parte del mondo calcistico lo sa molto bene! Mi sarebbe tanto piaciuto vestire la vostra gloriosa casacca ma purtroppo le gambe non reggono più!

Spero un giorno di venirvi a supportare e se mi invitate così magari nell’occasione conoscerò anche il vostro presidente Erba che ahimé nonostante mi abbia citato nelle sue interviste non ho avuto mai l’onore di conoscere e di sentire al telefono! In bocca al lupo”.