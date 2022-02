Serena Williams: ''Sono pronta al ritiro, voglio altri figli''

Il ritiro non la spaventa, dopo gli anni passati ai vertici del tennis femminile, Serena Williams è pronta a dire addio allo sport che l’ha resa celebre in tutto il mondo. L’ultima apparizione ufficiale risaliva al 29 giugno 2021 quando, come riportato dal video pubblicato su Tennis Fever, salutava il torneo di Wimbledon tra le lacrime per un infortunio al tendine del ginocchio. Da quel giorno, la campionessa aveva fatto perdere le tracce, lasciando gli appassionati ad interrogarsi sul suo futuro.

Ora, in una lunga intervista rilasciata in occasione del Super Bowl e dello spot della birra Michelob Ultra, la 40enne ha deciso di rompere il silenzio e di rispondere alle voci che la vogliono vicina al ritiro: “Sono pronta per questo giorno, a dire il vero lo sono da più di un decennio. Credo che sia molto importante avere sempre un piano e io ce l’ho sempre avuto. Nella vita ci va equilibrio e alcuni giorni sono più difficili rispetto ad altri. Di certo è più dura ora che sono una madre e una moglie, perché voglio riuscire a passare del tempo con la mia famiglia: voglio essere la migliore madre possibile. Inoltre, posso contare su un team meraviglioso intorno a me. Ci sono giorni snervanti, però devo trovare la ricetta per far coesistere tutto”.

Il sogno nel cassetto, infatti, è quello di allargare la famiglia e regalare un fratellino o una sorellina alla piccola Alexis Olympia: “Senza ombra di dubbio voglio avere altri figli. Come dicevo, la chiave rimane l’equilibrio e il mio unico obiettivo è trovarlo. Ci si chiede sempre se siamo preparati: so che il tempo passa, ma devo decidere io quando sarà passato davvero. Spero che sarà così a breve, quando non sentirò nessuna pressione”.

Sei candidature agli Oscar per “Una famiglia vincente – King Richard”

In attesa della cicogna, per Serena Williams non stanno mancando di certo le soddisfazioni. La più grande è arrivata negli ultimi giorni, con l’annuncio delle candidature agli Oscar 2022. “Una famiglia vincente – King Richard”, il film con Will Smith che racconta la storia di Serena e di sua sorella Venus, ha raccolto ben 6 candidature alla statuetta più ambita del cinema.

“Mi sono svegliata con questo. Il nostro film è davvero candidato all’Oscar! È tutto così pazzesco! Da Compton a Wimbledon agli Academy Awards. Tutti possono sognare. E il tuo sogno può diventare realtà. Sì, sto sicuramente piangendo questa mattina. Congratulazioni a tutto il film e alla troupe”, ha scritto la 40enne su Instagram commentando il traguardo raggiunto.

Per capire se e quanti Oscar riceverà la pellicola bisognerà attendere ancora qualche settimana. La premiazione avrà luogo il prossimo 27 marzo a Los Angeles. Per “Una famiglia vincente – King Richard”, le nomination riguardano le seguenti categorie: