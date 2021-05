Sergio Conceicao nuovo allenatore del Napoli al posto di Gattuso: mossa a sorpresa di De Laurentiis

Sergio Conceicao sarà il nuovo allenatore del Napoli. Sostituirà Gattuso, che era già in partenza e non ha neanche centrato (clamorosamente) la qualificazione in Champions League. Mossa a sorpresa del presidente De Laurentiis. Non era certo una novità la mancata conferma di Gattuso. Lo è invece la capacità di tenere nascosto fino all’ultimo il nome di uno dei giovani tecnici più quotati nel panorama europeo. Un po’ come ha fatto la Roma, che ha tenuto segreto fino all’ultimo il nome di Mourinho.

Sergio Conceicao nuovo allenatore del Napoli al posto di Gattuso

La notizia di calciomercato è apparsa sul Corriere dello Sport. Secondo il quale l’arrivo di Conceicao a Napoli è cosa già fatta. L’allenatore portoghese arriva da un’ottima stagione col Porto, con il quale ha centrato i quarti di Champions League dopo aver eliminato anche la Juventus.

Il nome A 46 anni Conceicao è considerato uno dei migliori prospetti emergenti non solo del calcio portoghese ma di quello continentale. Non a caso il suo nome era stato accostato a diversi club (in Italia anche alla Lazio). E proprio nella Lazio (oltre che nel Parma e nell’Inter) ha militato in serie A quando era calciatore. E con la maglia biancoceleste aveva anche vinto lo scudetto.

Gattuso licenziato via Twitter da De Laurentiis

Gattuso era stato esonerato praticamente via Twitter dal presidente De Laurentiis. Che, per la precisione, ha postato questo tweet:

Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Aurelio De Laurentiis.

Il presidente del Napoli era probabilmente ancora scottato dalla mancata qualificazione in Champions League. Probabilmente Gattuso non avrebbe conservato il suo posto nemmeno con una vittoria. Ma nessuno si aspettava che all’ultima giornata il Napoli pareggiasse in casa con un Verona senza obiettivi, facendosi scavalcare dalla Juve e finendo quinto.