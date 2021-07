Sergio Mattarella a Wembley per Italia-Inghilterra, finale di Euro 2020: come Pertini nel 1982 e Napolitano nel 2006 (foto Ansa)

Sergio Mattarella a Wembley per Italia-Inghilterra, finale di Euro 2020: come Pertini nel 1982 e Napolitano nel 2006. Il presidente della Repubblica ha deciso di presenziare all’ultimo atto di Euro 2020. Con l’auspicio di poter festeggiare come Sandro Pertini nel 1982 e Giorgio Napolitano nel 2006.

Sergio Mattarella sogna il trionfo come Sandro Pertini e Giorgio Napolitano

Gli altri due presidenti della Repubblica hanno potuto celebrare la conquistata della Coppa del Mondo di calcio. Mattarella potrebbe festeggiare il trionfo nel Campionato Europeo di calcio. Un trionfo che non sarebbe di poco conto perché, per assurdo, gli azzurri hanno vinto più Mondiali che Europei.

Infatti la Nazionale ha vinto per ben 4 volte la Coppa del Mondo, solamente il Brasile ha fatto meglio con 5 successi all’attivo, ma agli Europei ha fatto sempre fatica. Infatti l’ultimo e unico trionfo risale addirittura al 1968. Quindi sono 53 anni che l’Italia non vince l’Europeo. Negli ultimi anni, ci è andata vicina in due occasioni. Facciamo riferimento alle finali perse contro la Francia nel 2000 (2-1) e la Spagna nel 2012 (4-0).

Contro la Francia, gli azzurri ci andarono veramente vicini. Stavano vincendo per uno a zero con la rete di Marco Delvecchio e si sono fatti recuperare solamente nei minuti di recupero dai francesi. Poi persero al Golden Goal (cosa che per fortuna non esiste più…). Nel 2012, non ci fu storia. Gli azzurri vennero travolti dalla Spagna. Crollarono sia mentalmente che fisicamente. Avevano speso troppe energie nei turni precedenti (compresa la vittoria epica contro la Germania con doppietta di Mario Balotelli).

Sergio Mattarella alla finalissima di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra

Adesso, ci attendiamo tutti un epilogo differente anche se non sarà facile avere la meglio dei padroni di casa. Infatti l’Italia si giocherà l’ultimo atto di Euro 2020 in casa dell’Inghilterra. Gli inglesi non hanno una grande tradizione in questo torneo visto che non lo hanno mai vinto. Ma l’unico trofeo al loro attivo, la Coppa del Mondo del 1966, l0 hanno vinto giocando proprio in casa (e con un arbitraggio controverso…).