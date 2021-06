Sergio Ramos alla Roma? Mourinho lo vuole, lui prende tempo. Il Real ci prova per Ibanez

Sergio Ramos giocherà nella Roma la prossima stagione? Mourinho lo vorrebbe e l’affare si potrebbe concretizzare visto che il difensore spagnolo è libero a parametro zero. La notizia di mercato nelle ultime 24 ore è rimbalzata su diversi siti, però al momento non sembrerebbe esserci nulla di concreto.

Sergio Ramos alla Roma, per ora nessun contatto

Il capitano e difensore ex Real Madrid che ha terminato il proprio contratto con il club spagnolo e si può muovere come parametro zero. Nei giorni scorsi alcune indiscrezioni parlavano di un contatto con José Mourinho, ma nella giornata di ieri è intervenuto anche il giornalista di calciomercato Gianluca Di Marzio negando ogni contatto tra le parti. Queste le sue parole: “Come quando è uscita l’indiscrezione di Ramos al Milan, io ho fatto le mie verifiche e anche questa volta mi dicono che non c’è nulla. Non c’è interesse da parte della Roma per un giocatore di una certa età e che ha un ingaggio esagerato. La Roma non ci sta pensando perché ha altre idee, preferisco non illudere i tifosi se non ho notizie concrete”.

Il Real ci prova per Ibanez

Intanto però il Real Madrid vorrebbe Ibanez, difensore proprio della Roma. A Madrid al posto di Ramos potrebbe finire Ibanez messo nel mirino da Ancelotti e cedibile per 20-25 milioni. Per quanto riguarda la questione Ramos invece, negli Usa e in Argentina i giornali davano già l’affare chiuso, con il passaggio alla Roma. Si parlava di un triennale da 8 milioni a stagione, ma in realtà la società giallorossa al momento non sembra intenzionata. Stesso discorso vale per Sergio Ramos, che sta prendendo tempo e non ha ancora fatto sapere nulla a proposito del proprio futuro.