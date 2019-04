ROMA – Sergio Ramos ha una replica dell’Ultima Cena di Leonardo da Vinci nel salotto di casa. Al centro della tavolata però, al posto di Gesù Cristo, c’è lui. Collezionista di opere d’arte (la sua personale galleria comprende opere di importanti artisti come Manolo Valdés, Alex Katz e Phil Frost), Ramos ha aperto le porte di casa sua per un documentario sulla sua vita per Amazon Prime Video e, secondo quanto riportato da El Confidencial, all’interno della sua abitazione si troverebbe la replica del capolavoro di Leonardo. Nel dipinto il difensore avrebbe riservato un posto a tavola anche alla compagna Pilar Rubio e all’amico Marcelo, raffigurati tra gli apostoli. (fonte EL CONFIDENCIAL)