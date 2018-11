MADRID (SPAGNA) – Sergio Ramos ci ricasca. Dopo l’orribile fallo su Salah che ha messo ko l’attaccante egiziano durante la finale di Champions League, il difensore spagnolo, nel corso della partita contro il Viktoria Plzen, ha rotto il naso a Havel con una gomitata.

Questo intervento e il comportamento dell’arbitro che non lo ha nemmeno ammonito hanno scatenato la rabbia del popolo dei social network che si è scagliato con ferocia contro Sergio Ramos che non è nuovo a scorrettezze di questo tipo.

“AIN O SÉRGIO RAMOS MEIO QUE TROMBOU COM O JOGADOR E ELE SANGROU SOZINHO” KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/BPIL0rTgHs — SPFC DA DECEPÇÃO (@SPFCDaDecepcao) 7 novembre 2018

Ho visto come quel pezzo de fango di Sergio Ramos ha spaccato il naso ad Havel non ci sono parole umane per descrivere quest’uomo — Carli (@carlottide) 8 novembre 2018

Qualcuno in #UEFA può fermare quel criminale di Sergio Ramos o deve scapparci qualcosa di veramente grave? — Teo (@Teolandia) 8 novembre 2018

Al prossimo intervento su un avversario @SergioRamos verrà accusato direttamente di terrorismo internazionale. Incredibile. Hasta siempre, capitan. #RealMadrid #SergioRamos — Vito Lamorte (@lamortevito) 8 novembre 2018

Sergio Ramos e Leonardo Bonucci. Lo schifo che mi fate non è misurabile — Armageddon (@SteVeBulzaga) 8 novembre 2018

Continuo a non capire perché si permetta a Sergio #Ramos del #REALMADRID di continuare a giocare e fare ogni tipo di nefandezza senza essere mai punito. VERGOGNA!@ChampionsLeague — Giovanni (@GiovanniB58) 7 novembre 2018

