ROMA – In uno stadio Olimpico deserto, toccherà a Sergio Sylvestre, ex concorrente di Amici, cantare l’inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia Juventus-Napoli.

Come detto, Sergio Sylvestre è un cantante statunitense, diventato noto in Italia per aver vinto la quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi.

Andiamo a scoprire di più su Sylvestre grazie a Wikipedia.

Nato a Los Angeles da madre messicana e padre haitiano, nel 2012 Sylvestre ha visitato il Sud Italia.

Dopo essere stato in Salento ha deciso di trasferirsi a Lecce, diventando il cantante del Samsara Beach, noto locale di Gallipoli.

Tra il 2015 e 2016 Sylvestre ha partecipato come concorrente alla quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi.

Era un membro della Squadra Blu capitanata da J-Ax e Nek.

Nella finale del 25 maggio 2016 ha conquistato la vittoria del talent show con il 61% dei voti.

Sergio Sylvestre, tutto quello che ha fatto dopo aver vinto Amici.

Nel maggio 2016, durante la sua partecipazione al programma, Sylvestre ha pubblicato l’EP di debutto Big Boy.

Era composto da quattro inediti e quattro cover di hit internazionali; l’EP ha raggiunto la prima posizione della Classifica FIMI Album.

Poi è stato certificato disco d’oro dalla Federazione Industria Musicale Italiana, così come il singolo omonimo, scritto da Ermal Meta.

Nell’autunno 2016 il cantante avrebbe dovuto svolgere un tour denominato Big Boy Live Tour, che includeva dieci concerti in varie città italiane, ma il tour è stato successivamente cancellato per altri progetti.

Successivamente ha inciso insieme al rapper Rocco Hunt il brano Prego (versione italiana di You’re Welcome di Jordan Fisher e Lin-Manuel Miranda), inserito nei titoli di coda del film Oceania.

Sylvestre ha inoltre collaborato con J-Ax e Fedez al brano L’Italia per me, incluso nell’album Comunisti col Rolex.

Nel febbraio 2017 Sylvestre ha partecipato tra i Campioni al Festival di Sanremo 2017 con il singolo Con te, da lui scritto insieme a Giorgia, giungendo in finale e piazzandosi al sesto posto.

Il brano ha inoltre anticipato il suo album di debutto, intitolato Sergio Sylvestre, pubblicato in Italia il 10 febbraio 2017.

Il 16 giugno 2017 viene pubblicato il singolo Turn It Up, prodotto da J-Ax e Fedez e basato su un beat inedito realizzato dai Major Lazer in occasione del contest Tuborg Open.

Il 17 giugno del 2020 è stato selezionato per cantare l’ inno che apre la finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli FC.