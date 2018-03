MILANO – Sergio Vessicchio, giornalista di calciogoal.it, è finito nella bufera per un post su Twitter dove insultava Ronaldo definendolo “un cesso che va a trans, la vera immagine dell’Inter”.

Giovanni Capuano non ci sta

Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24, si è letterlamente infuriato per il post social di Sergio Vessicchio e ha postato un messaggio molto forte sul suo Facebook:

“Ho segnalato Sergio Vessicchio, che è giornalista così come si definisce nella bio. Lo farò anche con l’Ordine. Generalmente sono pronto a morire perché chiunque possa esprimere qualsiasi opinione, anche la più strampalata. Questa volta, però, ci tenevo a sottolineare che i Giornalisti non sono come te”.

Le polemiche su Twitter

