ROMA – Il campionato di Serie A torna con il botto. C’è grande attesa per la sfida inaugurale dei campioni d’Italia della Juventus sul campo del Parma. I bianconeri hanno cambiato allenatore ma Maurizio Sarri non esordirà prima della terza giornata perché è costretto a casa da una brutta polmonite. Al suo posto, sulla panchina dei bianconeri, ci sarà il suo vice Martusciello.

Serie A, Parma-Juventus 0-1, gol: Chiellini al 20′.

La Juventus riparte con la stessa formazione dell’anno scorso dove l’unica novità, si fa per dire, è l’impiego del rientrante dal Chelsea Higuain in coppia con Cristiano Ronaldo. L’attaccante argentino è stato preferito a Dybala grazie ad un grande precampionato con tanto di gol al Tottenham in ICC. Nel Parma, c’è curiosità per l’impiego dal primo minuto di Kulusevski, giovane di grandissimo talento arrivato in prestito dall’Atalanta.

La prima occasione da gol è stata creata dalla Juventus al terzo minuto. Douglas Costa si è accentrato dalla destra e ha fatto partire improvvisamente una conclusione potente con il suo sinistro che è uscita di un soffio. Al decimo, Cristiano Ronaldo è andato vicinissimo al gol. Il portoghese ha colpito di testa, a botta sicura, ma non ha trovato la porta del Parma. Al tredicesimo, ci ha provato il Parma. La puntata di Inglese è stata respinta lateralmente da Szczesny.

La Juventus sblocca la partita al 20′. Sul tiro cross di Alex Sandro, Chiellini è il più rapido di tutti a fiondarsi sul pallone e a battere Sepe con un tocco ravvicinato. Al 30′, Cristiano Ronaldo si è liberato bene di Bruno Alves ma calciato fuori davanti a Sepe sbagliando un gol piuttosto clamoroso.

FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, B.Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. Allenatore: D’Aversa.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. Allenatore: Sarri.

ARBITRO: Maresca. VAR: Mazzoleni. AVAR: Di Vuolo.

Fiorentina-Napoli alle 20.45.

Fiorentina (4-3-3) probabile formazione: Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic; Pulgar, Badelj, Benassi; Chiesa, Vlahovic, Boateng

Napoli (4-2-3-1) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens.

Prima giornata di campionato, il programma completo.

Oggi è anche il giorno di Fiorentina-Napoli. C’è grande entusiasmo a Firenze per i colpi di calciomercato del neo patron Rocco Commisso. Il magnate americano ha confermato Federico Chiesa, nonostante il giovane attaccante volesse trasferirsi alla Juventus, e ha rinforzato la rosa con acquisti del calibro di Franck Ribery (ex Bayern Monaco) e Kevin Prince Boateng (ex Milan e Barcellona).

Le altre partite Cagliari-Brescia, Hellas Verona-Bologna, Roma-Genoa, Sampdoria-Lazio Spal-Atalanta, Torino-Sassuolo e Udinese-Milan, si giocheranno domenica alle ore 20.45 meno che la sfida tra friulani e rossoneri che verrà disputata alle ore 18. Il primo turno di campionato verrà chiuso dal posticipo del lunedì tra Inter e Lecce.