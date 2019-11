ROMA – E’ Juventus-Inter per lo scudetto. L’Atalanta ha perso in casa contro un Cagliari versione Champions e si è tirata fuori dalla lotta per il tricolore. I sardi hanno vinto a Bergamo e hanno agganciato proprio la Dea al quarto posto in classifica. Terza piazza per la Roma grazie alla bella vittoria nel big match contro il Napoli, i giallorossi sono lontani sette punti dal primo posto, difficile il loro inserimento nella lotta per il titolo. Chiudono la “zona Europa”, la Lazio e il Napoli. Romani e campani occupano il sesto posto in classifica.

Un grande Verona ha vinto due a uno contro il Brescia, nonostante la seconda rete in campionato di Mario Balotelli, e si è portato all’ottavo posto in classifica, al pari della Fiorentina, a meno tre dalla zona europea. Lecce e Sassuolo hanno pareggiato per due a due al termine di una gara spettacolare e ricca di capovolgimenti di fronte tenendo a distanza la zona retrocessione.

Brutto passo indietro del Genoa dopo la bella prestazione contro la Juventus. I rossoblù avevano iniziato bene contro l’Udinese, grazie alla rete di un ritrovato Pandev, ma alla fine hanno perso 3 a 1 in casa e sono usciti tra i fischi dei tifosi. Adesso il Genoa ha solamente un punto di vantaggio sulla zona retrocessione occupata da Brescia, Spal e Sampdoria.

Razzismo in Serie A, dopo Roma-Napoli ecco i cori discriminatori a Balotelli.

Non solo calcio giocato, la giornata di Serie A è stata rovinata dal razzismo. Durante Roma-Napoli, sono stati intonati dei cori di discriminazione territoriale nei confronti dei napoletani. L’arbitro Rocchi ha sospeso la partita per due minuti, minacciando di interromperla definitivamente, e l’ha fatta riprendere solamente dopo l’annuncio dello speaker dello Stadio Olimpico.

Oggi a Verona, Mario Balotelli ha interrotto la sua azione in campo al 54′, ha preso il pallone con le mani e lo ha scagliato in tribuna, contro i tifosi che lo stavano offendendo con dei cori razzisti. Balotelli ha minacciato di lasciare il campo, come Zoro in un famoso Messina-Inter del 2005, ma poi è stato convinto dai compagni di squadra e dagli avversari a restare in campo. La gara è stata sospesa per quattro minuti ed è ripresa solamente dopo l’annuncio dello speaker dello stadio di Verona.

Balotelli non è stato il primo calciatore a lamentarsi pubblicamente di offese razziste. Prima di lui, Lukaku, Juan Jesus e Karamoh. Jesus e Karamoh hanno denunciato delle offese razziste che avevano subito su Instagram, mentre Lukaku aveva espresso il suo malcontento per dei buu razzisti che aveva ricevuto dai tifosi del Cagliari al momento dell’esecuzione di un calcio di rigore. La verità è che queste sospensioni di pochi minuti, non risolvono la situazione. Ci vorrebbero provvedimenti più drastici per estirpare questo male che affligge il calcio italiano.

Serie A, risultati e marcatori dell’undicesima giornata.