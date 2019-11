ROMA – Serie A in campo per gli anticipi del sabato della dodicesima giornata del campionato italiano di calcio. Seguiamo le partite in tempo reale.

Serie A, Inter-Verona 2-1, gol: Valerio Verre su rigore, Vecino e Nicolò Barella (gara in corso).

Inter a caccia della vetta della classifica con Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Lazaro, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lukaku e Lautaro. Il Verona, reduce dalla preziosa vittoria in chiave salvezza contro il Brescia, risponde con Silvestri, Rrahmani, Empereur, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni e Salcedo.

Al 17′, il Verona ha sorpreso l’Inter. Zaccagni si è inserito tra le maglie della difesa nerazzurra ed è stato steso da Handanovic. Rigore al Verona. Verre ha spiazzato Handanovic e ha portato in vantaggio l’Hellas. Al 26′, Brozovic ha sfiorato il pareggio con un destro a giro che è uscito di un soffio.

Al 44′, Vecino ha calciato da posizione defilata. Silvestri ha compiuto una parata miracolosa ma per i calciatori dell’Inter la palla era entrata. Invece la Goal Line Technology ha evidenziato come la sfera non avesse varcato completamente la linea di porta. Verona in vantaggio a Milano a fine primo tempo.

Pareggio dell’Inter al 65′. Gran gol di testa di Vecino su cross di Lazaro. Al 79′, Lukaku è stato messo in porta da un passaggio sbagliato da Amrabat. Il centravanti belga ha cercato un pallonetto di testa a Silvestri ma ha sbagliato la conclusione ed il portiere del Verona ha bloccato la sfera senza alcun problema.

Inter in vantaggio all’83’. Barella si accentra dalla sinistra e fa partire un destro a giro che termina la sua corsa sotto l’incrocio dei pali. Gol capolavoro dell’ex centrocampista del Cagliari.

Serie A, Brescia-Torino 0-4, gol: Belotti (doppietta) e Berenguer (doppietta).

Il Torino scaccia la sua crisi ma accentua quella del Brescia e di Mario Balotelli. I granata hanno vinto 4 a 0 contro il Brescia con doppiette di Belotti e di Berenguer. Mario Balotelli, incassata la mancata convocazione in Nazionale, ha giocato davvero male ed è stato sostituito dopo appena 45 minuti. Nel Brescia, il nuovo allenatore Fabio Grosso ha esordito nel peggiore dei modi mentre Walter Mazzarri ha salvato la sua panchina.

Serie A, Sassuolo-Bologna 3-1, gol: Caputo (doppietta), Boga e Orsolini.

Show del Sassuolo nella sfida contro i rivali del Bologna. I padroni di casa hanno vinto grazie ad una doppietta dell’ex centravanti dell’Empoli Ciccio Caputo e ad una rete di Boga. Gli ospiti hanno segnato solamente con Orsolini che ha festeggiato così la sua prima convocazione in Nazionale.