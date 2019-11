ROMA – La Serie A torna in campo dopo la pausa del campionato per gli impegni delle Nazionali. Seguiamo le partite del giorno in tempo reale.

Milan-Napoli 1-1, gol: Lozano, Bonaventura (gara in corso).

Sfida tra due squadre in crisi in Serie A. Il Milan se la gioca con G.Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Biglia, Krunic; Rebic, Piatek e Bonavaentura. Il Napoli risponde con Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Zielinski, Elmas; Lozano e Insigne.

Il Napoli è passato in vantaggio al primo affondo. Al 22′, Insigne si è liberato in dribbling di Biglia e ha fatto partire un gran sinistro che si è stampato sulla traversa, sulla ribattuta, ha segnato di testa il messicano Lozano. Seconda rete in campionato dopo quella realizzata sul campo della Juventus.

Pareggio del Milan al 28′. Krunic ha toccato il pallone per Bonaventura che ha fatto partire un destro potentissimo da fuori area di rigore che si è infilato sotto la traversa. Nulla da fare per Meret.

Atalanta-Juventus 1-3, gol: Higuain (doppietta), Dybala e Gosens.

La Juve ha vinto 3 a 1 a Bergamo, in rimonta, e ha consolidato il suo primato in classifica. Gli ospiti hanno giocato un gran primo tempo ma poi sono calati nella ripresa ed i bianconeri ne hanno approfittato in maniera letale. Nel primo tempo, l’Atalanta aveva sbagliato un rigore con Musa Barrow e aveva sprecato numerose occasioni da gol. Poi ad inizio ripresa era passata in vantaggio con un gran colpo di testa di Gosens su cross dello stesso Barrow.

A questo punto la Juventus ha trovato la forza interiore per reagire allo svantaggio e ha completato la rimonta con la doppietta di Higuain e con l’acuto finale di Dybala (migliore in campo dei suoi). Anche senza Cristiano Ronaldo, sono gli attaccanti a far gioire i bianconeri mentre in difesa qualcosa non ha funzionato, soprattutto sulle corsie esterne.

Il gol del pareggio di Higuain nasce da una conclusione improvvisa dell’argentino deviata in rete da Toloi. Il raddoppio è frutto di un’azione ampiamente contestata dagli ospiti. Cuadrado tocca il pallone con la mano, ma l’arbitro fa proseguire perché non ha ricevuto una segnalazione da parte dei suoi assistenti. Sul capovolgimento di fronte, è lo stesso Cuadrado a crossare in mezzo per la zampata vincente di Higuain.

Poco dopo, altre proteste dell’Atalanta. Emre Can tocca il pallone prima con il piede, poi con la mano. L’arbitro Rocchi va a vedere il var ma non assegna il secondo rigore di giornata all’Atalanta. Nel finale, con l’Atalanta sbilanciata in avanti, Dybala si invola verso la porta e batte Gollini con un sinistro imprendibile. Successo prezioso per i bianconeri che consolidano il loro primato in classifica.