Serie A 2 giornata risultati gol Juventus Napoli Milan Brescia

ROMA – La seconda giornata del campionato italiano di calcio di Serie A si apre con Milan-Brescia e con il big match Juventus-Napoli. Alle 18, i rossoneri di Marco Giampaolo cercano il riscatto dopo la sconfitta nell’esordio sul campo dell’Udinese. Il Milan dovrà fare i conti con un Brescia, ancora privo dello squalificato Mario Balotelli, che ha l’entusiasmo alle stelle dopo il successo nella gara inaugurale sul campo del Cagliari.

Juventus-Napoli (ore 20.45) poteva essere la partita di Maurizio Sarri ma l’esordio bianconero dell’ex allenatore dei campani è rimandato alla terza giornata di campionato perché è ancora fuori causa per la brutta polmonite che gli ha fatto saltare anche la gara di Parma. Al posto di Sarri, ci sarà il suo vice Martusciello. Sarri non è l’unica assenza nella Juve, c’è quella ancora più grave di Giorgio Chiellini. Il difensore centrale della Nazionale Italiana ha riportato una lesione del crociato in allenamento e dovrà stare lontano dal campo per almeno cinque mesi.

Chiellini dovrebbe essere rimpiazzato da De Ligt che così farebbe il suo esordio in campionato dopo la panchina di Parma (presa per altro in maniera polemica dall’olandese che è arrivato a Torino come grande colpo di calciomercato dell’estate).

Dall’altra parte, i campani dovrebbe puntare sull’usato sicuro. Nessuna sorpresa con Insigne, Callejon e Mertens nel tridente offensivo di Carlo Ancelotti. Esordio rimandato (almeno dal primo minuto) per Lozano.

Serie A, seconda giornata: Juventus-Napoli. Probabili formazioni

Juventus (4-3-3) – Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. All. Sarri (in panchina Martusciello)

Napoli (4-2-3-1) – Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz; Callejon, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Ancelotti

Arbitro: Orsato di Schio

Milan-Brescia, probabili formazioni.

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Paquetà; Suso, Calhanoglu; Piatek

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Ayé, Donnarumma.

Serie A, seconda giornata: il quadro completo con le partite di oggi e domani.