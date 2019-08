Serie A 2019-2020: calendario, risultati, classifica, marcatori

ROMA – Il campionato italiano di calcio di Serie A partirà il 25 agosto e terminerà il 20 maggio 2020. Sono previsti tre turni infrasettimanali (25 settembre, 30 ottobre, 22 aprile) e cinque soste: quattro per gli impegni delle nazionali (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 29 marzo) mentre l’ultima sarà a cavallo di capodanno, con il ritorno della sosta invernale dal 29 dicembre al 5 gennaio che manda in pensione il boxing day dopo una sola stagione.

Le partite in notturna, compresi i primi due turni che si giocheranno di sera per il caldo estivo, tornano alle 20.45. Dopo un solo anno abbandonate le 20.30 per gli anticipi serali del sabato, il posticipo domenicale ed il Monday night. Confermate le indicazioni della scorsa stagione per le altre partite. il sabato tre match alle 15, 18 e 20,45, Domenica lunch time alle 12.30, le partite delle 15, una alle 18 e il posticipo alle 20,45. Come sempre, gli anticipi del venerdì e del lunedì sera verranno decisi di volta in volta.

Serie A, calendario e risultati delle partite del campionato italiano di calcio.

PRIMA GIORNATA (25-08-2019 / 19-01-2020).

Cagliari-Brescia

Fiorentina-Napoli

Hellas Verona-Bologna

Inter-Lecce

Parma-Juventus

Roma-Genoa

Sampdoria-Lazio

Spal-Atalanta

Torino-Sassuolo

Udinese-Milan.

SECONDA GIORNATA (01-09-2019 / 26-01-2020).

Atalanta-Torino

Bologna-Spal

Cagliari-Inter

Genoa-Fiorentina

Juventus-Napoli

Lazio-Roma

Lecce-Hellas Verona

Milan-Brescia

Sassuolo-Sampdoria

Udinese-Parma.

TERZA GIORNATA (15-09-2019 / 02-02-2020).

Brescia-Bologna

Fiorentina-Juventus

Genoa-Atalanta

Hellas Verona-Milan

Inter-Udinese

Napoli-Sampdoria

Parma-Cagliari

Roma-Sassuolo

Spal-Lazio

Torino-Lecce.

QUARTA GIORNATA (22-09-2019 / 09-02-2020).

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Roma

Cagliari-Genoa

Juventus-Hellas Verona

Lazio-Parma

Lecce-Napoli

Milan-Inter

Sampdoria-Torino

Sassuolo-Spal

Udinese-Brescia.

QUINTA GIORNATA (25-09-2019 / 16-02-2020).

Brescia-Juventus

Fiorentina-Sampdoria

Genoa-Bologna

Hellas Verona-Udinese

Inter-Lazio

Napoli-Cagliari

Parma-Sassuolo

Roma-Atalanta

SPAL-Lecce

Torino-Milan.

SESTA GIORNATA (29-09-2019 / 23-02-2020).

Cagliari-Hellas Verona

Juventus-SPAL

Lazio-Genoa

Lecce-Roma

Milan-Fiorentina

Napoli-Brescia

Parma-Torino

Sampdoria-Inter

Sassuolo-Atalanta

Udinese-Bologna.

SETTIMA GIORNATA (06-10-2019 / 01-03-2020).

Atalanta-Lecce

Bologna-Lazio

Brescia-Sassuolo

Fiorentina-Udinese

Genoa-Milan

Hellas Verona-Sampdoria

Inter-Juventus

Roma-Cagliari

SPAL-Parma

Torino-Napoli.

OTTAVA GIORNATA (20-10-2019 / 08-03-2020).

Brescia-Fiorentina

Cagliari-SPAL

Juventus-Bologna

Lazio-Atalanta

Milan-Lecce

Napoli-Hellas Verona

Parma-Genoa

Sampdoria-Roma

Sassuolo-Inter

Udinese-Torino.

NONA GIORNATA (27-10-2019 / 15-03-2020).

Atalanta-Udinese

Bologna-Sampdoria

Fiorentina-Lazio

Genoa-Brescia

Hellas Verona-Sassuolo

Inter-Parma

Lecce-Juventus

Roma-Milan

SPAL-Napoli

Torino-Cagliari.

DECIMA GIORNATA (30-10-2019 / 22-03-2020).

Brescia-Inter

Cagliari-Bologna

Juventus-Genoa

Lazio-Torino

Milan-SPAL

Napoli-Atalanta

Parma-Hellas Verona

Sampdoria-Lecce

Sassuolo-Fiorentina

Udinese-Roma.

UNDICESIMA GIORNATA (03-11-2019 / 05-04-2020).

Atalanta-Cagliari

Bologna-Inter

Fiorentina-Parma

Genoa-Udinese

Hellas Verona-Brescia

Lecce-Sassuolo

Milan-Lazio

Roma-Napoli

SPAL-Sampdoria

Torino-Juventus.

DODICESIMA GIORNATA (10-11-2019 / 11-04-2020).

Brescia-Torino

Cagliari-Fiorentina

Inter-Hellas Verona

Juventus-Milan

Lazio-Lecce

Napoli-Genoa

Parma-Roma

Sampdoria-Atalanta

Sassuolo-Bologna

Udinese-SPAL.

TREDICESIMA GIORNATA (24-11-2019 / 19-04-2020).

Atalanta-Juventus

Bologna-Parma

Hellas Verona-Fiorentina

Lecce-Cagliari

Milan-Napoli

Roma-Brescia

Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Lazio

SPAL-Genoa

Torino-Inter.

QUATTORDICESIMA GIORNATA (01-12-2019 / 22-04-2020).

Brescia-Atalanta

Cagliari-Sampdoria

Fiorentina-Lecce

Genoa-Torino

Hellas Verona-Roma

Inter-SPAL

Juventus-Sassuolo

Lazio-Udinese

Napoli-Bologna

Parma-Milan.

QUINDICESIMA GIORNATA (08-12-2019 / 26-04-2020).

Atalanta-Hellas Verona

Bologna-Milan

Inter-Roma

Lazio-Juventus

Lecce-Genoa

Sampdoria-Parma

Sassuolo-Cagliari

SPAL-Brescia

Torino-Fiorentina

Udinese-Napoli.

SEDICESIMA GIORNATA (15-12-2019 / 03-05-2020).

Bologna-Atalanta

Brescia-Lecce

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Inter

Genoa-Sampdoria

Hellas Verona-Torino

Juventus-Udinese

Milan-Sassuolo

Napoli-Parma

Roma-SPAL.

DICIASSETTESIMA GIORNATA (22-12-2019 / 10-05-2020).

Atalanta-Milan

Fiorentina-Roma

Inter-Genoa

Lazio-Hellas Verona

Lecce-Bologna

Parma-Brescia

Sampdoria-Juventus

Sassuolo-Napoli

Torino-SPAL

Udinese-Cagliari.

DICIOTTESIMA GIORNATA (05-01-2020 / 17-05-2020).

Atalanta-Parma

Bologna-Fiorentina

Brescia-Lazio

Genoa-Sassuolo

Juventus-Cagliari

Lecce-Udinese

Milan-Sampdoria

Napoli-Inter

Roma-Torino

SPAL-Hellas Verona.

DICIANNOVESIMA GIORNATA (12-01-2020 / 24-05-2020).