ROMA – Archiviata la prima sosta stagionale del campionato per gli impegni delle Nazionali, è già tempo di terza giornata di Serie A.

Serie A, gli aggiornamenti delle partite: risultati e calciatori che hanno segnato.

Roma-Sassuolo 4-2, gol: Cristante all’11’, Dzeko al 19′, Mkhitaryan al 22′, Kluivert al 33′, Berardi al 52′ e al 62′.

Torna la Serie A, la Roma scende in campo con Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, Kluivert e Dzeko. Il Sassuolo risponde con Consigli; Marlon, Chiriches, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Locatelli; Berardi, Caputo e Defrel.

Subito un colpo di scena. Al 2′, l’arbitro Chiffi aveva assegnato un rigore alla Roma per una entrata in scivolata di Peluso su Kluivert. Subito dopo, ha deciso di consultare il var e ha deciso di togliere il calcio di rigore ai giallorossi.

La Roma è passata in vantaggio all’11’. Cristante, tra Obiang e Marlon, ha segnato di testa su calcio d’angolo battuto da Lorenzo Pellegrini. Al 13′, il Sassuolo ha colpito un palo con un tiro rasoterra dell’ex Defrel. Al 19′, Dzeko ha raddoppiato da due passi su cross di Kolarov dalla sinistra. Al 22′, Mkhitaryan cala il tris bagnando il suo esordio con un gol. L’armeno ha segnato di sinistro su passaggio filtrante di Pellegrini.

Al 33′, Kluivert ha firmato il quarto gol della Roma su verticalizzazione perfetta di Lorenzo Pellegrini. Il primo tempo è terminato sul risultato di 4 a 0 per la Roma. Al 47′, Pellegrini ha colpito il palo con un sinistro rasoterra. Al 50′, Dzeko ha colpito la traversa con un bel colpo di testa su cross di Kluivert. Al 52′, Berardi ha segnato direttamente su calcio di punizione. Al 53′, Mancini ha colpito il palo con un bel colpo di testa.

Al 72′, il Sassuolo ha accorciato ulteriormente le distanze con Berardi. L’attaccante ha segnato con il sinistro su assist di Duncan. E’ finita, la Roma ha vinto 4 a 2 contro il Sassuolo. Primo successo in Serie A per il mister portoghese Fonseca.

Brescia-Bologna 3-4, gol: Donnarumma al 10′ e al 19′, Bani al 36′, Cistana 42′, Palacio 56′, Poli 60′, Orsolini 80′.

Parma-Cagliari 1-3, gol: Ceppitelli al 23′ e al 39′, Barilla 58′, Simeone 77′.

Spal-Lazio 2-1, gol: Immobile su rigore al 17′, Petagna 62′, Kurtic 91′.

Genoa-Atalanta 1-2, gol: Muriel su rigore al 64′, Criscito su rigore al 91′ e Zapata al 95′.

Fiorentina-Juventus 0-0.

Primo tempo con poche emozioni tra la Fiorentina e la Juventus. I bianconeri non hanno creato nessuna occasione da gol e hanno dovuto sostituire Douglas Costa e Miralem Pjanic che sono usciti dal campo per infortuni muscolari. I viola invece hanno sfiorato il gol per due volte, la prima con Dalbert e la seconda con Chiesa.

Dalbert ha colpito di testa da due passi ma non è riuscito a dare potenza alla sua conclusione a rete e ha dato la possibilità a Szczesny di deviare la sfera in calcio d’angolo. Chiesa è andato a pressare Szczesny, il portiere polacco ha calciato sul suo corpo ma per sua fortuna la palla non è finita in rete ma alta sopra la traversa della porta bianconera.

Il secondo tempo è stato sulla falsariga del primo. La Fiorentina ha cercato di fare qualcosa in più ma Federico Chiesa e Dalbert non sono stati precisi sotto porta. La Juventus ha pensato soprattutto a difendersi per poi partire in contropiede. Cristiano Ronaldo non ha ricevuto molti palloni giocabili e durante tutto l’arco del match è riuscito a calciare verso la porta viola solamente una volta. Il suo tiro centrale non ha impensierito l’estremo difensore avversario. Primo stop in campionato per i bianconeri, primo punto per i viola: al Franchi il match è terminato sul risultato di zero a zero.

Napoli-Sampdoria 2-0, gol: Dries Mertens al 13′ e al 66′.

Secondo anticipo di Serie A del sabato, il Napoli di Ancelotti scende in campo con Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Callejon, Elmas, Zielinski, Lozano; Fabian Ruiz, Mertens. La Sampdoria di Eusebio Di Francesco risponde con Audero; Colley, Murillo, Ferrari; Bereszynski, Ekdal, Linetty, Murru; Rigoni, Quagliarella e Caprari.

Il Napoli è passato in vantaggio al primo affondo. Al 13′, Di Lorenzo ha fatto partire un bel cross dalla destra, Mertens ha anticipato Murillo e ha segnato con un destro di prima intenzione. Dopo la rete, Mertens ha esultato mettendosi il pallone sotto la maglia. Una dedica per la compagna incinta? Poco dopo, al 17′, lo stesso Mertens ha sfiorato il raddoppio.

Il calciatore belga ha fatto partire un gran destro che si è stampato sulla traversa. Al 18′, la Sampdoria si è divorata il possibile 1-1. Rigoni è stato messo in porta da una grande apertura di Quagliarella ma ha calciato sul corpo di Meret. Il primo tempo è terminato sul risultato di uno a zero per il Napoli.

Al 50′, Elmas ha sfiorato il raddoppio per il Napoli. Il centrocampista dei campani ha dribblato Murillo ed è andato al tiro ma Audero è stato bravo a rifugiarsi in calcio d’angolo. Al 66′, Mertens ha segnato il gol della sua doppietta su assist di Llorente. Il neo acquisto del Napoli gli ha servito un pallone d’oro e Mertens ha segnato senza troppi problemi a porta praticamente vuota. E’ finita, il Napoli ha vinto 2 a 0 contro la Samp riscattandosi dopo il ko di Torino.

Inter-Udinese 1-0, gol: Stefano Sensi al 44′.

Serie A, terzo anticipo del sabato. Antonio Conte ha deciso di puntare sui seguenti calciatori: Handanovic; Godin, Skriniar, De Vrij; Candreva, Barella, Brozovic, Asamoah; Sensi, Politano e Lukaku. Igor Tudor risponde con Musso; Becao, De Maio, Samir; Stryger, Fofana, Jajalo, Mandragora, Sema; De Paul e Lasagna.

Inter vicino al gol al primo affondo. Al 4′, Politano è partito in dribbling da metà campo, poi, senza pensarci due volte, ha fatto partire un gran tiro che ha terminato la sua corsa sul palo esterno della porta dell’Udinese. Al 15′, parata miracolosa di Musso su un bolide dalla distanza di Sensi. L’ex Sassuolo ha tentato il passaggio per Lukaku, sulla ribattuta ha fatto partire un gran tiro che è stato deviato in corner da Musso.

Al 22′, Barella, partito finalmente titolare, ha cercato il gol con un gran destro dalla distanza ma non è riuscito a centrare lo specchio della porta degli avversari. Al 36′, De Paul viene espulso, dopo la revisione del VAR, per uno schiaffo ai danni di Candreva. Il calciatore argentino dell’Udinese era nervoso dopo che pochi minuti prima aveva subito una brutta entrata da Barella. Al 44′, l’Inter ha sbloccato la partita con Sensi. L’ex centrocampista del Sassuolo, che è il calciatore più in forma della Serie A, ha vestito i panni del centravanti e ha segnato con un bel tuffo di testa su cross di Godin. Il primo tempo è terminato con l’Inter in vantaggio di un gol sull’Udinese.

Al 52′, Lasagna vince un corpo a corpo con Godin e spara in porta, Handanovic è bravo a dirgli di no con un bel riflesso. Al 60′, Politano calcia di prima intenzione per sorprendere Musso ma il portiere dell’Udinese riesce a sventare la sua conclusione a rete. All’80’, Alexis Sanchez ha esordito con la maglia dell’Inter entrando in campo al posto dell’esausto Politano. E’ finita, l’Inter ha vinto contro l’Udinese e si è portato al comando della Serie A.

Il punto sulla giornata di campionato.

Inter al comando della Serie A. La squadra allenata da Conte ha sfruttato il passo falso della Juventus sul campo della Fiorentina per portarsi al comando del campionato. Falsa partenza per Sarri che ha esordito sulla panchina della Juventus con un brutto zero a zero a Firenze. La Juve, che era reduce da due vittorie consecutive, ha giocato male al Franchi e ha anche perso per infortunio Douglas Costa e Pjanic. L’Inter ha sfruttato al meglio il passo falso dei bianconeri, ha vinto contro l’Udinese e ha centrato il terzo successo in altrettante partite con numeri spaventosi: sette gol fatti, appena uno subito per una differenza reti di più sei. Le rivali sono avvisate, a partire dal Napoli che comunque ha avuto il merito di vincere contro la Sampdoria, riscattando il ko dell’Allianz Stadium, grazie ad una doppietta di uno straordinario Mertens (il secondo gol è stato realizzato su assist del neo acquisto Llorente). Con questo successo, i campani si sono portati a meno uno dalla Juventus e a meno tre dall’Inter.

Primo stop stagionale per la Juventus nel giorno dell’esordio di Maurizio Sarri sulla panchina dei bianconeri. La Fiorentina ha imposto lo zero a zero ai campioni d’Italia in carica con una prestazione tutto cuore e corsa. Per i viola, si tratta del primo punto conquistato durante la gestione di Rocco Commisso. Il patron americano era presente allo stadio e ha vissuto la partita in maniera piuttosto vivace insieme ai tifosi viola.

La Juve ha giocato sottotono. Nel corso di tutto il match non ha praticamente mai impensierito il portiere avversario. Oltre al danno, la beffa: i bianconeri non hanno vinto e hanno perso anche per infortunio Douglas Costa e Miralem Pjanic. Per entrambi si dovrebbe trattare di problemi ai flessori. Questo tipo di infortunio non è smaltibile in pochi giorni e per questa ragione i calciatori dovrebbero saltare l’esordio stagionale in Champions League contro l’Atletico Madrid in programma mercoledì prossimo.

Nella partita delle 18, il Napoli ha riscatto il ko dell’Allianz Stadium con un successo brillante contro la Sampdoria, ultima in classifica a zero punti. I campani hanno vinto 2 a 0 grazie ad una prestazione straordinaria di Dries Mertens. L’attaccante belga sta trovando molto spazio anche grazie agli infortuni di Insigne e Milik ma sta rispondendo alla grande. Mertens ha segnato due gol, uno per tempo, e ha anche colpito una traversa. Bene i nuovi, Elmas e Llorente sono stati protagonisti di una bella prestazione. Elmas ha sfiorato il gol mentre Llorente ha servito l’assist per il raddoppio di Mertens. Grazie a questo successo, il Napoli si è portato a quota sei punti in classifica.

Nell’anticipo serale, l’Inter di Antonio Conte ha vinto la terza partita su altrettante disputate e si è portato al comando della classifica di Serie A. I nerazzurri hanno vinto contro l’Udinese grazie ad un gol del “solito” Sensi. Il centrocampista più in forma del campionato ha segnato in tuffo su suggerimento di Godin a fine primo tempo.

Nella ripresa, i nerazzurri hanno saputo gestire bene il vantaggio e hanno portato a casa un successo prezioso in chiave classifica. La partita è stata sbloccata dall’espulsione di De Paul al 35′. Il calciatore dell’Udinese è stato allontanato dal campo per uno schiaffo a Candreva. De Paul era nervoso perché poco prima aveva ricevuto una brutta entrata di Barella (calciatore che poi Conte ha sostituito a fine primo tempo per evitare guai peggiori). Con la superiorità numerica, i nerazzurri non hanno avuto problemi a vincere la partita.