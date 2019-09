Serie A 5 giornata risultati gol Roma atalanta inter lazio napoli cagliari

ROMA – La Serie A scende in campo per la quinta giornata e per il primo turno infrasettimanale della stagione. Ieri la Juventus si è imposta in rimonta sul campo del Brescia con il risultato di due a uno. Poco prima, il Verona aveva pareggiato zero a zero contro l’Udinese. Oggi tocca a tutte le altre, seguiamo i risultati ed i marcatori delle partite in tempo reale.

Serie A, quinta giornata: risultati e gol di tutte le partite.

Fiorentina-Sampdoria 0-0.

Genoa-Bologna 0-0.

Inter-Lazio 0-0.

Napoli-Cagliari 0-0.

Parma-Sassuolo 0-0.

SPAL-Lecce 0-0.

Roma-Atalanta 0-0.

Serie A, la Roma sfida l’Atalanta con il 4-2-3-1 con Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Florenzi, Lo. Pellegrini, Zaniolo e Dzeko. L’Atalanta risponde con il 3-4-1-2 con Gollini; Palomino, Kjaer, Toloi; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Malinovskyi; Gomez e Ilicic.

Le prime due occasioni da gol sono state create dall’Atalanta. Al 3′, Freuler ha crossato per Castagne ma il centrocampista è arrivato in ritardo, al 5′, il tiro cross del Papu Gomez è uscito di poco. Al 19′, Pau Lopez è stato bravo a bloccare una conclusione piuttosto potente del Papu Gomez.

Al 28′, Dzeko ha calciato a botta sicura su cross di Spinazzola ma Palomino ha deviato in calcio d’angolo. Al 30′, Smalling ha sfiorato il gol di testa su cross di Alessandro Florenzi.

Brescia-Juventus 1-2, gol: Donnarumma, autogol di Chancellor e Pjanic.

Hellas Verona-Udinese 0-0.

Torino-Milan, giovedì alle ore 21.