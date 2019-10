ROMA – Dopo la sosta del campionato per le partite delle Nazionali, la Serie A è tornata in campo con gli anticipi del sabato dell’ottava giornata. Nella gara delle 15, Lazio e Atalanta hanno pareggiato tre a tre. L’Atalanta ha dominato il primo tempo, chiudendolo sul tre a zero, ma nella ripresa si è addormentata e ha permesso ai padroni di casa di raggiungere un insperato tre a tre. Probabilmente, l’Atalanta voleva gestire le energie in vista del prossimo impegno di Champions ma lo ha fatto male e la Lazio ha pareggiato con merito.

Seguiamo gli anticipi del sabato di Serie A in tempo reale.

Napoli-Verona 0-0 (gara in corso).

Serie A, il Napoli affronta l’anticipo del sabato con Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Fabian, Younes; Insigne e Milik. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, Insigne è partito titolare. Il Verona risponde con Silvestri; Rrhamani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina e Stepinski.

Al 5′, Malcuit ha cercato il gol con un tiro cross dalla destra ma Silvestri è stato bravo a bloccare la sua conclusione in due tempi. Al 10′, Allan ha fatto partire un bel diagonale con il destro che è stato respinto con i pugni da Silvestri. Al 16′, Meret ha compiuto una grande parata su un piattone di Lazovic. Poco dopo, lo stesso Meret, ha respinto miracolosamente una conclusione ravvicinata di Stepinski.

Juventus-Bologna alle 20.45.

Lazio-Atalanta 3-3, gol: Muriel (doppietta), Gomez, Immobile (doppietta) e Correa.

Lazio e Atalanta hanno pareggiato per tre a tre all’Olimpico giocando un tempo per parte. La Dea ha dominato il primo tempo ma si è addormentata nella ripresa facendosi rimontare dai biancocelesti. La squadra allenata da Gasperini, aveva chiuso la prima frazione di gioco sul tre a zero grazie alla doppietta di Luis Muriel e all’acuto di Gomez.

Nella ripresa, i nerazzurri hanno cercato di gestire le energie in vista della Champions e hanno concesso il pareggio alla Lazio. Prima Immobile su rigore, poi Correa su azione. Nel finale, Gollini ha sventato un colpo di testa a botta sicura di Correa. Ma poco dopo Immobile ha pareggiato i conti sempre dal dischetto.