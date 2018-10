Serie A 8^ giornata streaming e diretta tv, le partite trasmesse da Sky

MILANO – L’8^ giornata d’andata della Serie A TIM scende in campo tra venerdì 5 ottobre e domenica 7 ottobre e solo su Sky (diretta streaming su SkyGo) saranno 7 gli incontri da seguire in diretta. Il match di domenica delle ore 18, Napoli-Sassuolo, andrà in onda live anche in 4K HDR per i clienti Sky Q.

Oltre alle 7 partite di Serie A in onda in esclusiva su Sky per ogni turno di Campionato, è possibile aggiungere anche i match trasmessi in streaming da DAZN, 3 a giornata, visibili da più dispositivi. Per acquistare i ticket DAZN direttamente da Sky, con un prezzo dedicato, basta andare su sky.it/dazn.

Inoltre, i locali pubblici e gli hotel con un abbonamento Sky via satellite possono trasmettere tutte le partite di Serie A, comprese quelle di DAZN. Per cercare il locale più vicino è possibile utilizzare il sito trovabar.sky.it o consultare l’APP Sky Sport.

Nel fine settimana appuntamento anche con le rubriche di approfondimento di Sky Sport: venerdì e sabato ”Sky Calcio Live”, con la conduzione di Marco Cattaneo; domenica, “Sky Calcio Show”, con la guida di Alessandro Bonan e Gianluca Di Marzio, e “Sky Calcio Club”, sempre con Fabio Caressa e i suoi ospiti, per ripercorrere i temi principali della giornata di campionato.

Venerdì 5 ottobre alle ore 23.15 su Sky Sport Serie A e sabato 6 ottobre alle ore 23.30 su Sky Sport Uno da non perdere “Un Capitano – Totti al Colosseo”.

La programmazione in diretta esclusiva su Sky dell’8^giornata della Serie A TIM 2018/2019:

VENERDI’ 5 OTTOBRE

ore 20.30

Torino-Frosinone Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite, fibra)

telecronaca Antonio Nucera; commento Renato Zaccarelli; bordocampo Paolo Aghemo e Massimiliano Nebuloni.

SABATO 6 OTTOBRE

ore 15

Cagliari-Bologna Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite, fibra)

telecronaca Andrea Marinozzi; commento Luca Pellegrini; bordocampo Vanessa Leonardi.

ore 18

Udinese-Juventus Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Luca Marchegiani, bordocampo Giovanni Guardalà e Francesco Cosatti.

DOMENICA 7 OTTOBRE

ore 15

Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Atalanta-Sampdoria Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 384 (digitale terrestre)

telecronaca Dario Massara; commento Luca Pellegrini; bordocampo Barzaghi.

Diretta Gol Antonio Nucera.

ore 15

Milan-Chievo Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

telecronaca Federico Zancan; commento Massimo Ambrosini; bordocampo Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini.

Diretta Gol De Rosa.

ore 18

Napoli-Sassuolo Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

telecronaca Riccardo Gentile; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Massimo Ugolini e Alessandro Alciato.

ore 20.30

Spal-Inter Sky Sport Serie A – Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Telecronaca Riccardo Trevisani; commento Daniele Adani; bordocampo Marco Nosotti Andrea Paventi.

STUDI e RUBRICHE

VENERDI’ 5 OTTOBRE

“Sky Calcio Live”

ore 20, ore 22.30

in studio Marco Cattaneo, con Stefano De Grandis, Renato Zaccarelli

SABATO 6 OTTOBRE

“Sky Calcio Live”

ore 14.30, ore 17, ore 20, ore 22.30

in studio Marco Cattaneo, con Massimo Ambrosini, Alessandro Del Piero, Daniele Adani, Paolo Condò

“Sky Saturday Night”

ore 20.30

in studio Riccardo Trevisani con Stefano De Grandis, Marco Nosotti, Raffaele Palladino

DOMENICA 6 OTTOBRE

“Sky Calcio Show”

ore 14, ore 17, ore 20, ore 22.30

in studio Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini e Giorgia Cenni

“Sky Calcio Club”

ore 22.30

in studio Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Alessandro Del Piero, Esteban Cambiasso, Luca Marchegiani, Stefano De Grandis e Alessia Tarquinio.

