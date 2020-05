Serie A, ok agli allenamenti di squadra dal 18 maggio (foto ANSA)

ROMA – “Il parere richiesto dal Governo sul protocollo presentato dalla FIGC è stato espresso oggi dal Comitato Tecnico Scientifico e conferma la linea della prudenza sinora seguita dai ministeri competenti.

Le indicazioni del Comitato, che sono da considerarsi stringenti e vincolanti, saranno trasmesse alla Federazione per i doverosi adeguamenti del Protocollo in modo da consentire la ripresa in sicurezza degli allenamenti di squadra a partire dal 18 maggio“.

Così in una dichiarazione congiunta il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e il ministro della Salute Roberto Speranza, sul parere del Cts al via agli allenamenti di gruppo.

Le squadre di calcio devono essere sottoposte a una quarantena generalizzata di 14 giorni, in caso di una positività al Coronavirus durante gli allenamenti collettivi che riprenderanno il 18 di maggio.

Inoltre le misure previste dal protocollo di sicurezza per la ripresa degli allenamenti di gruppo del calcio sono sotto la diretta responsabilità del medico sociale: sono queste – apprende l’ANSA – alcune delle indicazioni per le variazioni al protocollo, formulate dal comitato tecnico scientifico nel parere chiesto dal Governo per la ripresa degli allenamenti collettivi dalla prossima settimana.

Ma sulla data per la ripresa del campionato ci vorrà ancora qualche giorno.

“Credo che dalle indicazioni emerse dal CTS le linee di prudenze adottate dal Governo siano quelle giusta” ha detto Spadafora al Tg1.

“Abbiamo bisogno di un’altra settimana per vedere come decresce la curva dei contagi e poter poi decidere sul campionato.

Il 18 maggio devono iniziare tutti gli altri allenamenti degli sport di squadra. Entro la fine di maggio poi va fatto ripartire tutto lo sport, anche circoli e palestre”. (fonte ANSA)