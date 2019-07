Serie A amichevoli precampionato Roma Spal Brescia

ROMA – La Roma vince anche la seconda amichevole programmata per oggi: dopo il 7-0 mattutino al Rieti, la squadra di Fonseca s’impone per 3-1 sulla Ternana. I giallorossi erano andati sotto, colpiti dalla rete di Defendi dopo soli 14′ di gioco, ma sono riusciti a imporsi in rimonta.



La reazione della Roma si è concretizzata solo al 7′ della ripresa, grazie a Under, che ha fatto centro dopo una bella intuizione di Pastore. Lo stesso turco al 18′ ha realizzato il gol del sorpasso, mentre Defrel, ben oltre il 90′, ha provveduto a chiudere i conti, su assist di Spinazzola.

I giallorossi inizialmente sono scesi in campo con la seguente formazione (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Juan Jesus, Fazio, Kolarov; Cristante, Diawara; Cengiz, Pastore, Perotti; Schick.

Il Brescia ha concluso il ritiro di Darfo Boario Terme, vincendo 2-0 l’amichevole contro il Renate, formazione di Serie C. Le marcature si sono aperte già dopo 3′ con Donnarumma: stop e diagonale da appena dentro l’area su assist di Tremolada.

Nella ripresa, al 43′ il raddoppio targato Torregrossa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Adesso per la squadra di Corini tre giorni di riposo, poi la ripresa del lavoro in città prima della partenza per Seefeld, in Austria: in programma un’amichevole il 4 agosto contro il Besiktas e una il 7 contro l’Alanyaspor.

A Valles, in provincia di Bolzano, dove sta svolgendo la seconda parte del ritiro precampionato, la Spal ha battuto in amichevole il Feralpi Salò per 4-1. Nelle file della squadra ferrarese hanno debuttato i nuovi arrivati Berisha e Di Francesco, mentre non hanno partecipato al test né D’Alessandro e neppure lo sloveno Kurtic.

La Spal è passata in vantaggio dopo 10′ con un gol di Sergio Floccari, Valoti ha raddoppiato al 20′ e Ceccarelli ha accorciato le distanze per il Feralpi Salò al 34′. Nella ripresa, dopo 6′, è arrivato il 3-1 con Rinaldi; Dickmann ha invece calato il definitivo poker. Al 25′ Floccari ha pure sbagliato un calcio di rigore (fonte Ansa).