Serie A amichevoli precampionato Sassuolo Parma Udinese Cagliari

ROMA – Finisce 1-1 l’amichevole fra Cagliari e Leeds disputata nella Sardegna Arena. In gol Birsa al 14′ del primo tempo, pareggio degli inglesi in avvio di ripresa con Pablo Hernandez su rigore. La squadra di Maran ha schierato dal 1′ i nuovi arrivati Mattiello e Rog e proposto Oliva, zero presenze in rossoblù nella passata stagione, in regia a centrocampo.

Test importante anche per il Leeds, visto che il campionato è alle porte. Bielsa ha cercato da subito schemi e gioco, provando a coinvolgere gli esterni e soprattutto il pericoloso Klich, uomo-ovunque. Ma il primo gol l’ha realizzato il Cagliari con Birsa al 14′, al termine di una bella manovra che ha portato in due secondi il pallone nell’area degli inglesi.

L’ex Chievo ha rischiato di raddoppiare al 21′, ma anche il Leeds, in palla, ha sfiorato più volte il pari: bravo Cragno al 38′ su Klich. Al 4′ della ripresa rigore per gli inglesi (fallo di Bradaric su Klich) e gol di Hernandez. Partita non proprio amichevole: espulso al 39′ della ripresa Phillips.

Serie A, amichevoli precampionato: vince solo il Sassuolo. Pareggio per il Parma e pesante ko per l’Udinese.

Pesante sconfitta per l’Udinese in amichevole, sul terreno della Cashpoint Arena, ad Altach (Austria). La squadra allenata dal croato ed ex juventino Igor Tudor è stata nettamente superata dal Borussia Dortmund per 4-1.

I tedeschi sono passati in vantaggio con Thorgan Hazard, fratello di Eden del Real Madrid, dopo soli 6′ e hanno raddoppiato su rigore con Mario Gotze al 19′. Al 28′ è arrivato il 3-0 di Weigl, mentre Brandt al 44′ ha calato il poker. Nella ripresa è arrivata la rete della bandiera firmata dal bianconero Mandragora.

Il Parma e i turchi del Trabzonspor pareggiano 2-2 in un’amichevole disputata a Bad Hall, in Austria. Per gli emiliani di D’Aversa in gol Jervinho, autore di una doppietta fra il 16′ e il 39′ del primo tempo; per i turchi in gol Joao Pereira al 22′ e Yusuf Sari al 20′ della ripresa.



Nel Centro sportivo di Vipiteno, in provincia di Bolzano, il Sassuolo ha battuto per 2-0 il Sudtirol. Per la squadra di Francesco de Zerbi sono andati a segno Alfred Duncan al 42′ del primo tempo ed Enrico Brignola al 32′ della ripresa (fonte Ansa).