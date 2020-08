I verdetti dell’ultima giornata di Serie A. Il Lecce è retrocesso in Serie B, salvezza al fotofinish per il Genoa.

Il dado è tratto, la Serie A più lunga di sempre ha emesso i suoi verdetti: il Genoa resta nella massima serie mentre il Lecce retrocede in Serie B con Spal e Brescia.

L’ultima giornata di campionato non ha regalato grosse emozioni perché il Genoa ha chiuso la pratica salvezza già nel primo tempo (chiuso sul tre a zero su un Verona che non aveva più nulla da chiedere a questo campionato).

Allo stesso tempo il Lecce è retrocesso in Serie B perdendo per 4 a 3 in casa contro il Parma. Agli uomini di Liverani non è riuscita l’impresa.

Riassumiamo quanto visto quest’anno. Lo scudetto è andato alla Juventus, parteciperanno alla prossima fase a gironi della Champions League anche l’Inter, l’Atalanta e la Lazio.

In realtà i biancocelesti non sono ancora qualificati matematicamente perché retrocederebbero in Europa League se Napoli e Roma dovessero trionfare in Europa. Ma ovviamente questo è uno scenario di difficile realizzazione.

Proprio Napoli e Roma si sono qualificate per la prossima fase a gironi di Europa League. Il Napoli grazie al trionfo in Coppa Italia, mentre la Roma grazie al suo quinto posto in Serie A. Il Milan ripartirà dai preliminari di Europa League.

Come detto, sono retrocesse in Serie B Spal, Brescia e Lecce. La classifica marcatori è stata vinta da Immobile con 36 gol. Il calciatore della Lazio ha vinto anche la Scarpa d’Oro e ha eguagliato il record di Higuain ai tempi del Napoli.

Genoa-Hellas Verona 3-0

I padroni di casa hanno sbloccato la partita al 13′ grazie ad una rete di Sanabria. Il centravanti ha fatto di tutto per rientrare in tempo utile dall’infortunio e si è rivelato subito decisivo.

Al 25′, raddoppio dello scatenato Sanabria su assist di Pandev. Per l’ex centravanti della Roma, una doppietta che ha il sapore della salvezza.

A fine primo tempo, Romero ha segnato la rete del 3 a 0 ipotecando la salvezza. Nella ripresa, nessun gol ma tre espulsioni. Il Genoa ha chiuso in nove uomini per le espulsioni di Romero e Cassata, mentre il Verona ha chiuso in dieci calciatori per l’espulsione di Amrabat.

Lecce-Parma 3-4

Il Parma è passato in vantaggio all’11’. Hernani ha colpito il palo, poi la palla è carambolata sul corpo di Lucioni e si è infilata in rete. Ospiti in vantaggio grazie ad una autorete.

Il Parma ha raddoppiato al 24′ con Caprari. Il destro a giro dell’ex attaccante della Roma non ha lasciato scampo al portiere del Lecce.

Lecce scatenato nel finale di primo tempo. I salentini hanno pareggiato i conti con due gol di testa. Barak ha segnato su cross di Mancosu dalla destra, mentre Meccariello ha segnato su azione d’angolo.

Il Parma è tornato in vantaggio ad inizio ripresa con Cornelius su assist di Barilla. Poi i ducali hanno chiuso la partita con Inglese. Il Lecce ha accorciato le distanze con Lapadula ma questo non è bastato per evitare la retrocessione in Serie B.

Sassuolo-Udinese 0-1

L’Udinese ha segnato ad inizio ripresa con Stefano Okaka su assist di Kevin Lasagna.

Bologna-Torino 1-1

La squadra di Sinisa Mihajlovic è passata in vantaggio al 18′ con Svanberg. Il centrocampista ha segnato con un gran tiro da fuori area di rigore su assist di Soriano.

Il Torino ha pareggiato i conti nella ripresa con Simone Zaza su assist di Verdi.

Spal-Fiorentina 1-3

La Fiorentina ha chiuso il suo campionato di Serie A con una bella vittoria sulla Spal che le consente di posizionarsi dalla parte sinistra della classifica.

Il patron viola Commisso è soddisfatto per questo piazzamento e ha deciso di confermare Iachini sulla panchina della Fiorentina anche per lo scorso anno. Lo ha annunciato lui stesso nel corso di una intervista a Sky Sport.

I viola hanno sbancato Ferrara grazie alle reti di Duncan, Kouame e Pulgar su calcio di rigore. La Spal, che era già retrocessa in Serie B, ha segnato la rete della bandiera con Marco D’Alessandro.