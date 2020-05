Serie A, Bergomi contro Capello in diretta: “Ripresa? Ti prendi l’applauso ma…”

ROMA – A Sky scontro in diretta tra Fabio Capello e Beppe Bergomi.

Argomento? Ripresa del campionato.

Cosa è successo? Andiamo con ordine.

A Sky Sport, come detto, si parla di Serie A e di ripresa del campionato.

Dice Capello:

“Non nascondiamoci, finanziariamente il calcio ha bisogno di ripartire.

Se non si riparte ci sono società che avranno tante difficoltà economiche. Darebbe sospiro a tutti gli italiani, non dimenticando la gente che ci lavora e tutto l’indotto”.

Risponde Bergomi:

“Non si può pensare di tenere questi ragazzi per quattro settimane di ritiro adesso e poi fargli iniziare il campionato.

E’ troppo, sottovalutiamo l’aspetto psicologico. Sono ragazzi giovani, ognuno ha una sensibilità diversa.

Non tiriamo in ballo il fatto che guadagnano tanto”.

Capello non ci sta e dice di guardare al mondo reale:

“Signori, ma tutti quelli che stanno perdendo il lavoro, tutti quelli che stanno in cassa integrazione…cosa vuoi che sia stare in ritiro per quaranta giorni”.

Le parole di Capello però fanno innervosire Bergomi.

Bergomi che risponde:

“Sei demagogico, molto demagogico. Ti prendi l’applauso ma non è giusto”.

Altissima tensione con Fabio Caressa che decide di rimandare l’incontro tra i due, l’incontro tra Fabio Capello e Beppe Bergomi, mandando in onda… la pubblicità. (Fonte: Sky Sport).