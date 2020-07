Serie A in campo per le partite delle 21.45.

Cagliari-Juventus 2-0

Sardi subito in vantaggio all’8′ con il baby Gagliano. Il calciatore del Cagliari ha battuto Buffon da due passi su cross di Mattiello. Raddoppio del Cagliari a fine primo tempo con Giovanni Simeone.

L’ex centravanti della Fiorentina è andato in gol su assist di uno scatenato Luca Gagliano. Così per il baby fenomeno del Cagliari non è arrivata solamente la prima rete in Serie A ma anche il primo assist.

Gagliano ha pescata Simeone con un grande passaggio, il centravanti argentino ha stoppato il pallone dal limite dell’area di rigore della Juventus e ha fatto partire un gran tiro che non ha lasciato scampo a Buffon.

Torino-Roma 1-2

Granata in vantaggio al 14′. Zaza ha servito un passaggio filtrante per Berenguer. Il calciatore del Torino ha preso il tempo a Mancini, ha dribblato Pau Lopez e ha segnato a porta vuota.

Pareggio della Roma al 16′. Cristante pesca Mkhitaryan nell’area di rigore granata, l’armeno mette in porta Dzeko con un tocco geniale ed il bosniaco non fallisce da pochi passi.

La Roma ha completato la rimonta al 23′ con Smalling. Il difensore centrale dei giallorossi ha segnato di testa su cross di Perez su azione d’angolo.

Fiorentina-Bologna 1-0

I viola hanno sbloccato la partita ad inizio ripresa. Federico Chiesa ha ricevuto palla da Dalbert e ha battuto Skorupski con una conclusione imparabile anche grazie ad una deviazione di Medel.