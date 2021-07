Serie A, calendario 2021-2022: è rivoluzione, sarà asimmetrico come Premier League, Ligue 1 e Liga. In altri termini, il girone di ritorno sarà completamente asimmetrico, nella sequenza delle giornate, rispetto al girone di andata. Cosa che già avviene nell’Europa calcistica che conta. Ma per il nostro Paese si tratta di una novità assoluta.

Serie A, calendario 2021-2022: una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri

La decisione è stata ufficializzata dalla Lega Serie A con la seguente nota stampa:

“La nuova formula permetterà una migliore distribuzione degli incontri. Non condizionati in questo modo da vincoli presenti all’andata che possono ricadere sulla stessa giornata del ritorno e viceversa. L’unico criterio imposto al sorteggio sarà che una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri“.

Calendario Serie A 2021-2022: via al format asimmetrico