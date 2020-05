ROMA – La Lega Serie A ha comunicato la sua intenzione di riprendere il campionato a metà giugno.

Poco dopo, ha anche formulato un nuovo calendario.

Juventus-Lazio, che è il big match più atteso, dovrebbe essere disputato il 15 di luglio.

Ma si torna davvero a giocare?

Al momento non ci sono certezze sulla ripresa del torneo.

Anzi ieri il presidente del consiglio Conte ha frenato gli entusiasmi della Lega Serie A con le seguenti dichiarazioni:

“Il Ministro Spadafora sta seguendo con grande attenzione la situazione ed è molto responsabile.

Bisogna aspettare che si realizzino delle condizioni per garantire la massima sicurezza per la ripresa del campionato.

Serve qualche garanzia in più che in questo momento non c’è. Speriamo si realizzi quanto prima”.