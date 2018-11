ROMA – Chi ha ricevuto più calci di rigore a favore negli ultimi dieci anni in Italia? Andando a spulciare le statistiche della Serie A notiamo che la Juventus, squadra che ha vinto più scudetti negli ultimi anni, è solamente sesta in questa speciale classifica che è guidata dal Milan con 79 rigore a favore in 354 partite. In altri termini, i rossoneri hanno ricevuto un calcio di rigore ogni quattro partite e mezza.

La classifica dei rigori a favore negli ultimi 10 anni di Serie A, la top ten

L’ultimo rigore assegnato alla “capolista” di questa classifica è stato quello fallito da Higuain contro la Juventus