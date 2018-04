ROMA – A cinque giornate dal termine, in Serie A a tenere banco è la corsa allo scudetto tra Juventus e Napoli e alla Champions League tra Roma, Lazio e Inter, che hanno rispettivamente vinto i loro impegni in campionato contro Genoa, Fiorentina e Cagliari.

La classifica recita Juve a +4 dal Napoli, e domenica sera ci sarà lo scontro diretto allo Stadium, mentre per gli altri due posti che qualificherebbero direttamente alla massima competizione europea, ci sono Roma, Lazio e Inter in un solo punto.

Ma, come riportato dal portale di calciomercato.it, senza il VAR (il sistema di supporto all’arbitro mediante l’impiego di strumenti tecnologici sotto la supervisione di due assistenti), la classifica, sia in testa che in coda, sarebbe diversa e avrebbe delineato quasi del tutto le posizioni più ambite. Una classifica da non confondere assolutamente con la classifica senza errori arbitrali. In questa graduatoria, infatti, si riportano i punti che avrebbe ottenuto ogni singola squadra senza l’intervento della tecnologia video.

CLASSIFICA REALE: Juventus punti 85, Napoli 81, Roma 64, Lazio 64, Inter 63, Milan 54, Atalanta 52, Fiorentina 51, Sampdoria 51, Torino 47, Bologna 38, Genoa 38, Sassuolo 34, Udinese 33, Cagliari 32, Chievo 31, Spal 29, Crotone 28, Verona 25, Benevento 14.

CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus punti 87, Napoli 79, Roma 69, Lazio 67, Inter 64, Atalanta 55, Torino 52, Milan 50, Sampdoria 50, Fiorentina 45, Genoa 38, Bologna 37, Chievo 34, Sassuolo 33, Udinese 31, Cagliari 31, Spal 30, Crotone 26, Verona 24, Benevento 16.