Blitz dice

Caffè al vetro addio e pure cappuccino in tazza addio: al bar si prendono solo in eleganti contenitori in plastica all’americana oppure in deprimenti bicchierini in plastica tipo macchinetta automatica. Caffè e cappuccino al bar avevano quel bel sapore…di bar. Lo conserveranno privati di tazze, tazzine, bicchieri e bicchierini?