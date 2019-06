ROMA – Quali sono i calciatori della nostra Serie A che valgono di più? Quali hanno perso più valore durante l’ultima stagione? Cristiano Ronaldo, e su questo non c’erano molti dubbi, è il calciatore che vale di più. Novanta milioni di euro. Tondi tondi. Dieci in meno però rispetto a quando arrivò in Italia. Tra quelli che hanno perso più valore ci sono Mauro Icardi (ora quotato intorno agli 80 milioni di euro) e Paulo Dybala (attestato a un valore intorno agli 85 milioni di euro). Tra i giovani schizzano le quotazioni di Federico Chiesa e Moise Kean.

L’analisi è di Transfertmarkt.

Federico Chiesa, valutato 60 milioni di euro, è l’Under 21 più costoso in Italia. Chiesa è davanti anche a Donnarumma, salito a 55 milioni. Kean poi passa da una quotazione di 20 milioni a 40.

L’Atalanta è invece la squadra che ha avuto una rivalutazione più alta rispetto a tutta la Serie A. E anche su questo non c’è molto da discutere visto l’annata della truppa di Gian Piero Gasperini. I bergamaschi, in totale, sono passati da una valutazione di 50 milioni a 250 milioni di euro.

In flessione invece il triangolo del Nord: Juventus, Inter e Milan. Fonte: Transfertmarkt.