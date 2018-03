ROMA – La serie A recupererà tra il 3 e il 4 aprile le partite dell’ottava giornata di ritorno, rinviate domenica scorsa per la morte di Davide Astori. Resta però da definire la data del derby Milan-Inter.

La Lega di serie A ha stabilito che Atalanta-Sampdoria, Genoa-Cagliari e Udinese-Fiorentina si giocheranno martedì 3 aprile alle 18.30; Benevento-Verona mercoledì 4 aprile alle 17, Chievo-Sassuolo e Torino-Crotone lo stesso giorno ma con inizio alle 18.30.

Per quanto riguarda l’undicesima giornata di ritorno, due le variazioni in seguito alla richiesta dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive: posticipato l’orario di Chievo-Sampdoria (il 31 marzo alle 18 anziché alle 15) a causa di un concomitante evento cittadino con grande richiamo di pubblico, e anticipata di tre ore Cagliari-Torino, inizialmente in programma alle 18. L’ultima variazione riguarda Spal-Atalanta (12ª giornata di ritorno), che slitta da venerdì 6 a sabato 7 aprile, con inizio alle ore 18.