ROMA – L’assegnazione dello scudetto del 1925 fa litigare Genoa e Bologna. Mentre Cairo ha chiesto la riassegnazione dello scudetto del 1927, revocato per illecito al Torino e mai reclamato pubblicamente dal Bologna, che pure in quella stagione arrivò secondo, le parole del patron del Genoa Preziosi per la riassegnazione del titolo del 1925, Il primo della storia del Bologna, ha fatto arrabbiare l’ad emiliano Claudio Fenucci.

“Quello scudetto – ha detto – fu vinto legittimamente dal Bologna dopo cinque finali di Lega Nord col Genoa e dopo la finale nazionale, in gare di andata e ritorno, con l’Alba Roma, vincitrice della Lega Sud. Il Genoa annuncia di pretendere l’assegnazione del titolo ex aequo citando una serie di episodi assolutamente non acclarati e già in passato oggetto di versioni contrastanti da parte dei diversi testimoni.

Ma quel che costituisce una vera e propria aberrazione giuridica è la pretesa di assegnazione di un titolo in base alla contestazione di episodi che si riferiscono non alla finalissima nazionale, ma a quella della Lega Nord, che di fatto era una semifinale. La finale evidentemente viene considerata un dettaglio trascurabile”.

La vicenda riemerge periodicamente e anche se è passato quasi un secolo accende gli animi. “Siamo convinti – ha detto Fenucci – che argomenti così complessi e lontani nel tempo non possano essere affrontati in maniera semplicistica e demagogica. Soprattutto non possiamo accettare che la tentazione, oggi molto diffusa, di riscrivere l’Albo d’Oro del calcio italiano, porti a gettare ombre sulla storia del Bologna”.

