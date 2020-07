Serie A: colpo salvezza del Genoa contro la Spal. Verona e Bologna vincono e restano in corsa per l’Europa League.

Aspettando il big match di Serie A tra il Milan ed il Napoli, vanno sottolineate le vittorie di Verona e Bologna, due società che restano in corsa per un posto in Europa League.

In chiave salvezza, successo prezioso del Genoa contro la Spal. La squadra di Ferrara è praticamente retrocessa in Serie B.

Si allontanano dalla zona retrocessione anche la Sampdoria.

I blucerchiati hanno vinto due a uno in casa dell’Udinese agganciandola in classifica a quota 35 punti (a meno cinque dalla salvezza matematica).

L’Udinese era passata in vantaggio con il ‘solito’ Lasagna ma poi la Sampdoria ha pareggiato i conti con l’eterno Quagliarella. Nel finale, Bonazzoli ha regalato i tre punti in palio ai blucerchiati.

Tornando alla lotta per un posto in Europa League (che al momento spetta a Roma, Napoli e Milan), il Verona ha vinto in casa della Fiorentina grazie ad una rete di Faraoni.

Il Bologna, invece, ha battuto il Parma in virtù delle reti realizzate da Danilo e Soriano.

In zona salvezza, il vero salto di qualità lo ha fatto il Genoa che fino all’ultimo turno di campionato era in zona retrocessione.

Il Genoa ha condannato la Spal alla Serie B vincendo per 2 a 0 con le reti di Pandev e Schone. I rossoblù hanno fallito anche un rigore con Iago Falque.

Il sorpasso del Genoa al Lecce è stato reso possibile dal fatto che i salentini non sono andati oltre allo zero a zero sul campo di un Cagliari che è ancora in corsa per un posto in Europa (almeno dal punto di vista matematico…).