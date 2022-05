Serie A: gli orari, le partite e le combinazioni di classifica dell’ultima giornata

Ora e ufficiale: lo scudetto verrà assegnato poco prima delle 20 di domenica. Minuto più o minuto meno. Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria infatti si giocheranno domenica alle 18.

Al Milan, a +2 sulla truppa di Simone Inzaghi, basterà un pareggio per festeggiare. In caso di parità, per via degli scontri diretti, vincerebbero i rossoneri. L’Inter vincerà lo scudetto soltanto se dovesse vincere e se contemporaneamente il Milan perdesse col Sassuolo.

Europa e Conference League

La Roma ha chiesto di anticipare la trasferta con il Torino a venerdì sera per poter preparare meglio la finale di Tirana. Le altre tre, Atalanta, Fiorentina e Lazio, giocheranno contro Empoli, Juve e Verona sabato alle 20.45.

Qui la situazione è davvero complessa. Quinta e sesta entreranno in Europea League. La settima in conference.

Questa la classifica al momento: Lazio 62, Roma 60, Fiorentina e Atalanta 59. Fiorentina e Lazio hanno una partita in meno. Stasera, lo ricordiamo, si giocheranno Sampdoria-Fiorentina e Juventus-Lazio.

Chi si salverà tra Cagliari e Salernitana?

In fondo alla classifica resta da stabilire chi retrocederà tra Cagliari e Salernitana. Le due partite interessate, Venezia-Cagliari e Salernitana-Udinese si giocheranno sempre domenica ma alle 21. I granata al momento hanno due punti in più dei sardi. Per salvarsi il Cagliari deve vincere e sperare che la Salernitana perda o pareggi con l’Udinese. In caso di parità di punti infatti si salverebbero i sardi.

