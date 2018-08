ROMA – Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa sono state rinviate a data da destinarsi. Ma il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, vorrebbe rinviare l’intera prima giornata del campionato di Serie A [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] dopo la tragedia di Genova. La prima giornata infatti si dovrebbe giocare sabato, lo stesso giorno che sarà dedicato ai funerali di Stato per le vittime del crollo del ponte sull’A10.

Il presidente della Sampdoria, il primo a chiedere il rinvio almeno della gara dei blucerchiati, ha rivelato di aver parlato con l’omologo juventino, Andrea Agnelli, e di essere per il rinvio totale della prima giornata di Serie A: “Mi ha detto che la Juve non giocherà. Non si può giocare nel giorno dei funerali di stato e sto contattando tutti gli altri presidenti per dirlo”.

“La Sampdoria e la Fiorentina non giocano. Enrico Preziosi non gioca, quindi neanche il Milan. E si è unita anche la Juventus. Prevarrà il buon senso: le partite si recuperano, i morti no”. E ancora: “I cittadini di Genova sono uomini coraggiosi, forza Genova – dice ancora -. Faccio appello ai sampdoriani e alla città per avere una reazione positiva. Il presidente di Lega Miccichè sta valutando la situazione e sono certo che accoglierà il mio appello”.