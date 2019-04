ROMA – La Serie A torna in campo per il turno pasquale. Tutte le partite si giocano oggi meno Napoli-Atalanta che si giocherà a Pasquetta alle ore 20:30. Si tratta di una giornata molto importante perché potrebbe consegnare alla Juventus l’ottavo scudetto consecutivo, record assoluto per il campionato italiano di calcio. Bianconeri campioni d’Italia se vincono o pareggiano contro la Fiorentina o anche se perdono ed il Napoli non vince contro l’Atalanta.

Il turno è stato aperto da Parma-Milan, squadra che sono in campo per il lunch match di giornata. A seguire, sei partite alle ore 15 (Bologna-Sampdoria, Cagliari-Frosinone, Empoli-Spal, Genoa-Torino, Lazio-Chievo Verona e Udinese-Sassuolo) ed il posticipo delle ore 18 tra la Juventus e la Fiorentina. La giornata verrà chiusa tra il big match, importante per la zona Champions League, tra Inter e Roma a San Siro. Nerazzurri e giallorossi si sfidano dopo il 2-2 della gara di andata.

Risultati e marcatori di tutte le partite di Serie A.

Parma-Milan 0-1, gol: Samu Castillejo al 69′ (partita in corso).

Il primo tempo è terminato sul punteggio di zero a zero. Il Milan ha cercato di fare la partita, anche perché ha la motivazione di tenere a distanze la altre concorrenti per un posto nella prossima Champions League, ma il Parma si è difeso con ordine ed è ripartito con pericolosità. Parma che è molto vicino alla certezza matematica della permanenza in Serie A anche il prossimo anno.

Al 69′, il Milan è passato in vantaggio con Samu Castillejo. L’attaccante spagnolo ha segnato di testa, deviando in rete un tiro cross potentissimo di Suso. Al 72′, il Milan aveva segnato il 2-0 con Cutrone su assist di Piatek ma l’arbitro ha annullato la rete perché entrambi gli attaccanti del Milan erano in fuorigioco. Al 76′, Siligardi ha dribblato Donnarumma e ha calciato da posizione defilata. Ha colpito il palo esterno.

PARMA (5-3-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Ceravolo. Allenatore: D’Aversa.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. Allenatore: Gattuso.