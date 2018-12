ROMA – Serie A in campo a Santo Stefano per il secondo dei tre turni “natalizi” previsti. Alle 12.30, nel lunch match di giornata, il Milan non è andato oltre allo zero a zero sul campo del Frosinone perdendo ulteriori punti nella corsa per un posto nella prossima Champions League. I ciociari hanno sfiorato anche la vittoria ma l’arbitro ha annullato il gol a Ciano, con l’ausilio del var, perché l’azione è stata avviata da un fallo su Calhanoglu nella zona mediana del campo.

Inter-Napoli è il big match di giornata

Alle 15, in campo Atalanta-Juventus 0-1 (autogol di Djimsiti), Bologna-Lazio 0-0, Cagliari-Genoa 0-0, Fiorentina-Parma 0-0, Sampdoria-Chievo Verona 0-0. Alle 18, in campo Roma-Sassuolo 0-0, Spal-Udinese 0-0 e Torino-Empoli 0-0. Alle 20.30, chiude la giornata il big match Inter-Napoli.

