ROMA – Nel giorno in cui la Juve festeggia l’ottavo scudetto consecutivo, e saluta Massimiliano Allegri, il campionato è acceso dalla lotta Champions e dalla battaglia per non retrocedere in Serie B. La lotta per il quarto posto è aperta più che mai, il Milan ha vinto contro il Frosinone e ha agganciato l’Atalanta, mentre la Roma, che ha pareggiato contro il Sassuolo, sembra condannata all’Europa League. In zona retrocessione, l’Empoli ha vinto contro il Torino e ha sorpassato il Genoa che ora è a forte rischio Serie B.

LOTTA PER NON RETROCEDERE – Il Parma, battendo la Fiorentina, si è salvata da un punto di vista matematico. E’ tranquilla anche l’Udinese che ha 40 punti ma ha il vantaggio negli scontri diretti con le rivali. Al Bologna, basterà un punto nelle prossime due partite. Domani è di scena contro la Lazio che è una squadra non ha più nulla da chiedere a questo campionato perché è già matematicamente in Europa League. Per salvarsi, la Fiorentina, che ha 40 punti, non deve perdere nello scontro diretto contro il Genoa.

Un pareggio andrebbe bene sia alla Fiorentina che al Genoa solamente nel caso in cui l’Empoli dovesse perdere contro l’Inter. Questo perché il Genoa è in vantaggio negli scontri diretti contro i toscani. Nella remota possibilità in cui tutte le squadre in lotta per la salvezza concludessero il campionato a 40 punti, andrebbe in Serie B il Bologna. Almeno che, la Fiorentina non perda con più di un gol di scarto. In quel caso andrebbe in B la Viola.

Serie A, in campo Juve-Atalanta e Napoli-Inter.

Napoli-Inter 3-0, gol: Zielinski al 16′, Mertens al 61′, Fabian Ruiz al 71′ (gara in corso).

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinksi; Milik, Mertens. All. Ancelotti.

INTER (4-2-3-1): Handanovic, D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro. All. Spalletti.

Juventus-Atalanta 0-1, gol: Ilicic al 34′ (gara in corso).

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Barzagli, Bonucci, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All. Allegri.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Hateboer, Djimsiti, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini.