La Serie A è in campo per le partite delle ore 19.30 della penultima giornata di campionato.

La Lazio è passata in vantaggio al 16′ con Correa. Immobile non ha segnato ma ha offerto un assist delizioso per Correa. Il calciatore argentino ha dribblato Spalek e ha segnato con il destro da due passi.

Sampdoria-Milan 0-1

Il Milan è passato in vantaggio al primo affondo con Zlatan Ibrahimovic. Dopo appena quattro minuti di gioco, lo svedese ha segnato di testa su cross del compagno d’attacco Rebic. Questa coppia continua a fare la differenza.

Sassuolo-Genoa 1-0

Padroni di casa in vantaggio al 27′ con Traore. La difesa del Genoa si è dimenticata del giovane talento del Sassuolo. Traore non ha avuto problemi ad insaccare da due passi.

Udinese-Lecce 1-0

L’Udinese ha sbloccato la partita al 36′ dopo aver dominato in lungo ed in largo. Samir ha segnato di testa su azione d’angolo per i friulani. Il calciatore dell’Udinese ha colpito di testa praticamente indisturbato, grave disattenzione della difesa del Lecce.

Verona-Spal 2-0

Hellas Verona subito in vantaggio con Di Carmine. L’attaccante della squadra veneta ha insaccato con freddezza su assist di Lazovic. Il Verona non può più qualificarsi all’Europa League ma vuole comunque concludere la sua stagione alla grande.

Doppietta di Di Carmine dopo un quarto d’ora di gioco. Questa volta, l’attaccante del Verona ha insaccato da due passi su cross di Dimarco.