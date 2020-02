ROMA – Si respira aria di scudetto in casa Lazio. I biancocelesti hanno vinto 2 a 0 contro il Bologna e vivranno il primo weekend da capolista del campionato. Tutto questo grazie al rinvio di Juventus-Inter per le ormai note vicende del coronavirus. I biancocelesti hanno vinto 2 a 0 contro il Bologna e si sono portati a più due sui bianconeri (che hanno una gara in meno) e a più otto sull’Inter (che ha due partite in meno).

Un risultato straordinario se consideriamo la differenza di monte ingaggi tra le tre squadre. La Juventus è la società che paga di più in stipendi, poi arriva l’Inter. Per trovare la Lazio dobbiamo scendere fino al sesto posto di questa speciale classifica. Ma per fortuna i soldi non sono tutto o almeno è questo che sta dicendo il campionato in corso. La Lazio, con un monte ingaggi di appena 72 milioni di euro, sta lottando per la conquista dello scudetto e fino al prossimo weekend vedrà tutti dall’alto in basso.

La classifica della Serie A per ingaggi

JUVENTUS 294 milioni €

INTER 139 milioni €

ROMA 125 milioni €

MILAN 115 milioni €

NAPOLI 103 milioni €

LAZIO 72 milioni €

TORINO 54 milioni €

FIORENTINA 50 milioni €. La partita. Oggi allo Stadio Olimpico non c’è stata partita. Memore degli errori commessi nella gara di andata, terminata in parità, la Lazio ha aggredito il Bologna e ha chiuso la partita nel giro di venti minuti. Prima Luis Alberto ha segnato su assist di Immobile poi Correa, tornato al gol, ha chiuso il match tre minuti dopo. Nella ripresa, la Lazio si è difesa con ordine ed è riuscita a portare a casa il risultato senza troppi affanni. Riportiamo di seguito, il tabellino della partita.

Serie A, LAZIO-BOLOGNA 2-0.

Marcatori: 18′ Luis Alberto (L) e 21′ Correa (L).

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto (61′ Parolo), Jony; Correa (74′ Cataldi), Immobile (84′ Caicedo).

All. Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo (71′ Skov Olsen), Denswil; Poli, Schouten (58′ Sansone); Orsolini (59′ Santander) , Soriano, Barrow; Palacio.

All. Mihajlovic

NOTE. Ammoniti: 4′ Bani (B), 11′ Schouten (B) 54′ Danilo (B), 64′ Santander (B),

Arbitro: Abisso

Assistenti: Liberti – Bottegoni

IV uomo: Robilotta

Var: Rocchi

Avar: Del Giovane

Serie A TIM 2019-2020 – 26ª giornata

Sabato 29 febbraio 2020, ore 15:00

Stadio Olimpico di Roma.